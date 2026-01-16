¡ÚÂ®Êó¡Û¼óÅÔ¹â¡¦ÏÑ´ßÀþ¤Ç»þÂ®Ìó268¥¥í¤Î¥Ý¥ë¥·¥§ÄÉÆÍ¤·É×ÉØ2¿Í»àË´»ö¸Î¡¡´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿±¿Å¾¼ê¤Ë¸¡»¡Â¦¤¬Ä¨Ìò15Ç¯µá·º¡¡²£ÉÍÃÏºÛ
6Ç¯Á°¡¢¹âµé³°¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤ò»þÂ®ºÇÂç268¥¥í¤Û¤É¤Ç±¿Å¾¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢É×ÉØ2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÃË¤ËÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï6Ç¯Á°¤Î2020Ç¯8·î¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¡¦ÏÑ´ßÀþ¤ÎÅìÀðÅç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡¢¹âµé³°¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤¬Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Æâ»³¿Î¤µ¤ó¡ÊÅö»þ70¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþÍ³µª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿É§ÅÄ²ÅÇ·Èï¹ð¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢ÎÙ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁö¹Ô¤òË¸¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢À©¸æ¤¬º¤Æñ¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë»þÂ®ºÇÂç268¥¥í¤Û¤É¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢É×ÉØ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Ë²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÉ§ÅÄÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÉ§ÅÄÈï¹ð¤ÏÌÔÎõ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÀþ¤ò¼«Ê¬1¿Í¤Î¼ÖÀþ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆÈÀêÅª¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£É§ÅÄÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤Ë³ä¤ê¤³¤à¤Ê¤ÉË¸³²ÌÜÅª¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢»þÂ®200¥¥í°Ê¾å¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö5¡¢6²ó¤¢¤ë¡×¡Ö´í¸±À¤ò¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£