¡¡¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤È¡¢²£»³±Ñ¹¬ÉûÂåÉ½¡ÊÂçºå»ÔÄ¹¡Ë¤¬15Æü¡¢Æ±ÅÞ¤Î¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×Á´ÂÎ²ñµÄ½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¸«¤·¡¢Î¾»á¤¬½°±¡²ò»¶¤Ë¹ç¤ï¤»ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢Âçºå»ÔÄ¹¤òÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼¿¦¤·¡¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½»Ì±ÅêÉ¼¼Â¸½¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡È£×½ÐÄ¾¤·Áª¡É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ò¥¦¥ë¥¦¥ë¤µ¤»¤¿
¡¡Âçºå»Ô¤òÇÑ»ß¤·¡¢ÆÃÊÌ¶è¤ËºÆÊÔ¤¹¤ëÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ï2015¡¢20Ç¯¤ËÂçºå»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2ÅÙ¤È¤âÈ¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£20Ç¯¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜ¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì±¼çÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡¢16Æü¤Ë¼¿¦ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¡ÖËüÇî½ªÎ»¸å¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂçºåÉÜÌ±¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢Âçºå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£²£»³»á¤â¡ÖÈãÈ½¤â¾µÃÎ¤Î¾å¡£¤³¤Î»þ¤ò¤È¤é¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£½°±¡Áª¤È¤Î¡È¥È¥ê¥×¥ëÆ±ÆüÁª¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼Å°»á¡¢¾¾°æ°ìÏº»á¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë½ÐÄ¾¤·Áª¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·Âçºå»ÔµÄÃÄ¤¬½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢µÈÂ¼»á¤È²£»³»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î¶¨Äê½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¼ÔÃÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÅÞÆâ¤âÀâÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤âº®Íð¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅöÁª¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¤·¤³¤ê¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤ì¤Ç¤â·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤Î¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¡¢¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤¬Å¬ÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»þ´ü¤¬Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢µÄ°÷ÃÄ¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦¿ùÅÄ ¹¯¿Í¡Ë
