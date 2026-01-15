¸ÄÀ¤òµá¤á¤ÆÃç´Ö¤È½ñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¡¿ô¡¹¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤ÎÌÀÀ¿³Ø±¡¹â¹»½ñÆ»Éô¡¡²¬»³¡ÚÀÄ½Õ¤Î¥¥»¥¡Û
Éô³èÆ°¤ËÎå¤àÌÀÀ¿³Ø±¡¹â¹»½ñÆ»Éô°÷¡Ê²¬»³»Ô¡Ë
¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¤Î´èÄ¥¤ë¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀÄ½Õ¤Î¥¥»¥¡£º£²ó¤Ï²¬»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÀÀ¿³Ø±¡¹â¹»¤Ç¡¢½ñÆ»¤ËÎå¤à¹â¹»À¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Éô°÷Æ±»Î¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤á¤¢¤¦
¡ÊµÈÅÄ¿¿°Í¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬½ñÆ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡ÊÅì¤æ¤ºÉ±¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤òµá¤á¤Æ――
¡Êº´Æ£ÍªÍÛ¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤À¤ó¤À¤óÀþ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¤ÎÀþ¤ÇËÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â°ú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜÉ±ºÚ¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö3Ç¯´Ö¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÀÀ¿³Ø±¡¹â¹»¡£½ñÆ»Éô¤Ë¤Ï1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Þ¤Ç14¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀÀ¿³Ø±¡¹â¹»¤ÏÁ´ÆüËÜ¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸½ñÆ»Å¸¤Î¹â¹»À¸¤ÎÉô¤ÇÃÄÂÎ2°Ì¤ä¡¢¹ñºÝ¹â¹»À¸ÁªÈ´½ñÅ¸¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÉô¤ÇÁ´¹ñ½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ëµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº´Æ£ÍªÍÛ¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö3Ç¯À¸¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¡¢2Ç¯À¸¤â´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÚÆü¤ò´Þ¤à¤Û¤ÜËèÆüÉô³èÆ°¤ËÎå¤àÉô°÷¤¿¤Á¡£ÌÀÀ¿³Ø±¡¤Ë¤Ï·Ý½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢²¬»³¸©¤ÇÍ£°ì¡¢½ñÆ»¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñÆ»Éô°÷¤ÎÂçÈ¾¤¬¤³¤Î¥³ー¥¹¤ËºßÀÒ¤·¡¢¼ø¶È¤Ç¤â½µ¤Ë8～10¥³¥Þ¡¢½ñ¤Îµ»½Ñ¤äÎò»Ë¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹¡¢½ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦Éô°÷¤¿¤Á¡£½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤òÄß¤ê²¼¤²¡Ä¡Ä
¡Ê»³ËÜÉ±ºÚ¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÏ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¤³¤ÎÊÕ¤Þ¤ÇËÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡ÊµÈÅÄ¿¿°Í¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°õ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë²¡¤»¤ë¤À¤±¤Ç±Ç¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤±¤ÉÁ´ÂÎÅª¤ËºîÉÊ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤ÞÅßµÙ¤ß¤âÎý½¬¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡1Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤Ë¹ÖÉ¾¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤³¤¦¤·¤ÆÉô°÷Æ±»Î¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸åÇÚ¡Ë
¡Ö½ñÆ»¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È1¿Í¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤äÆ±µéÀ¸¤È¹â¤á¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¿·Á¯¡×
ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÁÝ½ü
¡ÊµÈÅÄ¿¿°Í¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡ÖÌÓÝá¡ÊÉßÊª¡Ë¤ÎÃæ¤Ë»æ¤ÎÊ´¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤¤¤Æ»æ¤ÎÊ´¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯¤Ë2²ó¤ÎÂçÁÝ½ü¤ÎÆü¡£Æü¤´¤í»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¶ñ¤ËËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢°ìÅÙÁ´¤Æ½Ð¤·¤ÆÁÝ½ü¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹Á°¸þ¤¤Ë½ñ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¡Ê1Ç¯À¸¡Ë
¡ÖÆ°¤«¤¹Á°¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌá¤¹¡£¤É¤¦Ìá¤»¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡ÊµÈÅÄ¿¿°Í¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö´ðËÜÅª¤ËÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¸åÇÚ¤Ï¸åÇÚ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤ÆÀèÇÚ¤Ë³ÎÇ§¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤â¡ÊÂç»ö¡Ë¡×
¡¡ÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤Ë°ú·Ñ¤®¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ï2ÆüÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅì¤æ¤ºÉ±¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡ÖÀèÀ¸Êý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁÝ½ü¤Ç¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
Â´¶ÈÀ©ºîÅ¸¤Ï3Ç¯À¸¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½¸ÂçÀ®
¡¡2025Ç¯12·î¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¾ËÜÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºîÅ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£ºîÉÊ¤òÖ¢É÷¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òº£¤«¤é¸«¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯2·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÂ´¶ÈÀ©ºîÅ¸¤Ë¸þ¤±¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³ËÜÉ±ºÚ¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡ÊÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¤¤¤è¤¤¤èºîÉÊ¤ò³«¤±¤Æ¡Ä¡Ä
¡ÊÅì¤æ¤ºÉ±¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤¤¤¤¤ä¤ó¡ª¡¡¥Ô¥ó¥¯¡ª¡¡»ä¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤â¹¥¤¤Ê¿§¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Êº´Æ£ÍªÍÛ¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤ªー¡ª¡¡¤ä¤Ð¤¤¡¢Ö¢É÷¤À¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÖ¢É÷¤ä¡ª¡¡°Õ³°¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê髙È«´»Æà¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¤¡£¹¥¤¤Ê¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¡£»ä¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¸ÅÅµ¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î½ñÉ÷¤âº®¤¼¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡3Ç¯À¸¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅì¤æ¤ºÉ±¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Â´Å¸¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡ÊµÈÅÄ¿¿°Í¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤è¤ê¤âÄ¹¤¤´Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç²¿Ç¯¸å¡¢20Ç¯¤È¤«·Ð¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¤Ò¤¿¤à¤¤Ë½ñÆ»¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿3Ç¯À¸¡£Â´¶È¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3Ç¯À¸¤Ï¡Ë
¡ÖÁÏÂ¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö·ÑÂ³¤Ç¤¹¡×
¡Ö±ï¤Ç¤¹¡×
¡Öº¬µ¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤«¤ó¤·¤ã¡Ê´¶¼Õ¡Ë¤Ç¤¹¡×
¡¡3Ç¯´Ö¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÀ¾ËÜÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡Ö4·î¤«¤é·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê髙È«´»Æà¤µ¤ó¡Î3Ç¯¡Ï¡Ë
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤â½ñÆ»¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À´ðÁÃ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë