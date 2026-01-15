「豊臣兄弟！」過去に秀長を演じた眦萓伸が武田信玄！キャスト第７弾、新たに７名が発表

昨日、軍師・黒田官兵衛や信長の長男・織田信忠などのキャストが発表されたばかりの大河ドラマ『豊臣兄弟！』ですが、

新たに、織田の脅威・武田信玄をはじめとしたキャスト第７弾が発表されました。

今回、武田信玄を演じる郄嶋政伸さんは、1996年（平成8年）に放送されたNHK大河ドラマ35作目「秀吉」で、豊臣秀長を演じています。

武田信玄

演：郄嶋政伸

戦国最強と称された甲斐の戦国大名。織田信長・徳川家康とは同盟を結んでいたが、やがて対立。遠江へ侵攻し、三方ヶ原の戦いで徳川家康を破り、三河に進軍するが――。

荒木村重

演：トータス松本

摂津有岡城主で、信長から摂津一国の統治を任される。西国へ侵攻する信長の命で播磨攻略にあたるが、突如秀吉にその任務を奪われることに。秀長・秀吉たちに黒田官兵衛を紹介する。

浅井久政

演：榎木孝明

浅井長政の父。家督を長政に譲ってからも、大きな発言力を持つ。長政が同盟を結んだ織田信長をよく思っておらず、嫁いできた市にもつらく当たる。

朝倉義景

演：鶴見辰吾

越前（福井県北部）の戦国大名。浅井家とは長年よしみを通じてきた。だが足利義昭を奉じて上洛した信長からの上洛要請に従わず、対立を深めていく。

石川数正

演：迫田孝也

徳川家康が幼いころから近習（きんじゅう）として仕えてきた腹心ともいえる存在。のちに秀吉との対立のなかで、家康のもとを出奔する。

宮部継潤

演：ドンペイ

浅井長政を支える猛将。長政が信長を裏切り朝倉側についたのち、小一郎・藤吉郎は継潤の調略（ちょうりゃく）を任されることに。

斎藤道三

演：麿赤兒

土岐家の重臣から、下剋上（げこくじょう）により美濃一国を治める戦国大名へと台頭。実の息子・義龍よりも、娘婿である織田信長を高く評価した。

大河ドラマ『豊臣兄弟！』相関図

大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©️NHK

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第３回「決戦前夜」は、1月18日（日）放送。