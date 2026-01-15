¡Ö¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¡×¥Í¥Ã¥ÈÎä¾Ð¡Ä¡È¸µ¼óÁê¡ÉµÄ°÷¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¡ÈÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡É¤Ø¤Î¶ì¸À¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³½Ð
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ï14Æü¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ê50¡Ë¤é¤È²ñÃÌ¡£23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë²ò»¶¤·¡¢ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£½°±¡Áª¤Ï2·î¾å½Ü¤ÇÄ´À°Ãæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï19Æü¤Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁá´ü²ò»¶¡É¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ²ñ¤ÎÆ°¤¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤¬½ÐÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿¡È¤¢¤ëÂçÊª¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡É¤â¤³¤ó¤Ê¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö13Æü¤Îµ¼Ô¤«¤é¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡È¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÁá´ü²ò»¶¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡È3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤ò¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¼óÁê¤¬ÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»°Æ¤Î¡Ç26Ç¯ÅÙÆâ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡É¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ç¤¹¤à¤«¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤Î¸«²ò¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡ÈÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡É¤Ø¤Î¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê67¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢4Àé·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô°ìºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ÏÀÐÇË»á¤Ë¤è¤ë·è¹Ô¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»¶¡¹ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Õ
¡ÔµîÇ¯¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿¸Î¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¹ñÌ±¤ÏÍý²ò½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½ÀÐÇË»á¤ÏÅö»þ¤ÎÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤Ë²¿¤òÌä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Õ
¡ÔÂ¾¿Í¤Î»ö¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¨¤¿Î©¾ì¤Ê¤Î¤«¤Í¡£¡Õ
¡ÔÀÐÇË»á¤³¤½¡¢Åö½é²ò»¶¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áá¡¹¤È²ò»¶¤·¼«ÅÞ¤òÉé¤±Àï¤ËÆ³¤¤¤¿Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Õ
¡Ôº£Æü¤â¸å¤í¤«¤é·â¤ÄÀÐÇË¡¢¤½¤â¤½¤â¤¦¤Á°ì²ó¤Ï¤ªÁ°¤À¤«¤é¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¡£¡Õ
¡Ö¼«¤é¤â¡Ç24Ç¯10·î1Æü¤Ë¼óÁê½¢Ç¤¸å¡¢¤ï¤º¤«8Æü¸å¤Ç¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤òÃª¤Ë¾å¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÁ°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡£
¡ÖÀÐÇË»á¤Ï¡È½°±¡Áª¤Ï¹ñ²ñÏÀÀï¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òËÝ¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Î¶¯¤¤Áá´ü²ò»¶¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÔ°ø¤Ï¡È²ò»¶¤¬¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¼óÁêÂàÇ¤¸å¤ÎÈ¯¸À¤¬²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË»á¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯10·î¡¢¼óÁêÂàÇ¤Ä¾¸å¤Î¡ØÃæ¹ñ¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤Ï¡ÔÉÔÌû²÷¤ÊÏÃ¤À¡Õ¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Î¥³¥á¸º»ºÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤·¡¢11·î¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÎòÂåÀ¯¸¢¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¿È¯¸À¡É¤È¶ì¸À¤òÄè¤·ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÈÆâ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡È¥Ï¥Ã¥¥êÊª¿½¤¹¡É¤Î¤¬ÀÐÇË»á¤Î¿¿¹üÄº¡£»þ¤Ë¡È¸å¤í¤«¤éÅ´Ë¤¤òÂÇ¤Ä¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¶ì¸À¤âÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÌ¤¤ÀÄã¤¤¤Þ¤Þ¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤â¡ÈÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ëËö¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¼¡¼¡£