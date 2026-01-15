¤ò¸«¤ë»ëÅÀ¡Û
¡üROE50¡óÄ¶¤¨¡¢¶Ë¤á¤Æ¸úÎ¨À¤Î¹â¤¤¥¨¥Ëー¥«¥éー¤Î·Ð±Ä
¡¡ºÇ¶á¤ÎÅê»ñ¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆŽ¤AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬»ý¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸À®AI¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏAI¤Ç¸úÎ¨À¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÀ¸»ºÀ¡Ë¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼´ë¶È¤¬¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤¬ÁÏÂ¤¤µ¤ì¤ì¤Ð³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡AI´ØÏ¢³ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æº£²ó¤Ï¡¢AI¤¬ÌÜÅª¤È¤¹¤ë"¸úÎ¨À"¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ê¤ê¤Î»ëÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ½é¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï£Á£Î£Ù£Ã£Ï£Ì£Ï£Ò¡Ê¥¨¥Ëー¥«¥éー¡Ë <5032> ¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯4·î´ü¤ÇROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤Ï55¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤¬¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âŽ¤¾¯¤Ê¤¤»ñËÜ¤ÇÂ¿³Û¤ÎÍø±×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÎÏ¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ñ»º·×¾å¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡Ê¿Íºâ¡Ë¤ÈIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤Ç·×¾å¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñ»º·×¾å¤µ¤ì¤Ê¤¤¸«¤¨¤Ê¤¤»ñ»º¤«¤é¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÍø±×¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢À¸»º¤â¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹¡Ê¹©¾ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¡¢ºß¸Ë¤È¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤â¸ÂÄêÉÊ¤ä¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¤¬Â¿¤¯Ž¤·Ð±ÄÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸úÎ¨Åª¤Ê·Ð±Ä¤¬Ž¤Æ±¼Ò¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥à¤ÇÅÙ¡¹¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëV¥Á¥åー¥Ðー¥°¥ëー¥×¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤Î¼þ±û¥µ¥ó¥´¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¶áÅ´¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9041> »±²¼¤Î»ÖËà¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¼¤Î¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£¶áÅ´Â¦¤â»ÖËà¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¼¤Î¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¤òÁý¤ä¤¹¤«¡¢±¿±ÄÅØÎÏ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤«¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë±¿±ÄÅØÎÏ¤À¤±¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸úÎ¨À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ëŽ¡¤¹¤Ç¤ËÅê»ñºÑ¤ß¤Î»ñ»º¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡üÅ´Æ»¥»¥¯¥¿ー¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÍ¢Á÷ÎÏ¤ò»ý¤Ä£Ê£ÒÅì³¤
¡¡¤³¤ì¤âÅÙ¡¹¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢£Ê£Ò¶å½£ <9142> ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖJRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿Ç¤Å·Æ² <7974> ±¿±Ä¤Î¡ÖNintendo FUKUOKA¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£12·î¤ËÉ®¼Ô¤¬»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏŽ¤Ê¿ÆüÄ«¤Ç¤âÂçÊÑÀ¹¶·¤ÇŽ¤Æ±»ÜÀß¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¤µÒÁØ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å´Æ»»ö¶È¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á»ñ»ºµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¹©É×¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸úÎ¨Åª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÍ¢Á÷ÎÌ¤ò¸Ø¤ëÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÍÊ¤¹¤ëJRÅì³¤ <9022> ¤¬É®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£±èÀþ¤ÎÅìÌ¾ºå¥¨¥ê¥¢¤Ï¿Í¸ý½¸ÀÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¤Ï°ÂÁ´¤«¤Ä¹âÂ®¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤è¤ê¤âÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÈËË»´ü¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÍ¢Á÷¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤ÆÁýÈ¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î·úÀßÈñ¹âÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎËÄÂç¤ÊÍ¢Á÷ÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Åê»ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏÊý¤è¤êÅÔ»ÔÉô¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤âÅÔ»ÔÉô¤Ë¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ï¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÂ³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ë¥¢¤ÏÉÊÀî¡¦¿·Âçºå´Ö¤ò67Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç·ë¤Ö·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂ®Ã£À¡¢ÍøÊØÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤«¤éÅ´Æ»¤Ø¤ÈÍøÍÑµÒ¤Î¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¥²ー¥à¥»¥¯¥¿ー¤Ç¸úÎ¨À¤¬¹â¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³
¡¡¤½¤·¤Æ¥²ー¥à¥»¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£25Ç¯£³·î´ü¤ÎROE¤Ï¥«¥×¥³¥ó <9697> ¤¬Ìó23¡ó¡¢¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3635> ¤¬Ìó20¡ó¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7832> ¤¬Ìó17¡ó¤ÈÂ¾¶È¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£³Æ¼Ò¤Î¸úÎ¨À¤¬¹â¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤ÏŽ¤¥²ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£½¾Íè¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç½é¤á¤ÆÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯Èñ¤ò²ó¼ý¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥»ー¥ë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êŽ¤°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥«¥×¥³¥ó¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ð±Ä¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾ï¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÍø±×¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Üºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½éÁÛÄê¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¥ê¥Ôー¥ÈÈÎÇä¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼ý±×³ÈÂç¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¡³Î¤«¤Ë¤³¤Î¥ß¥¹¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï2010Ç¯Âå¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä¹´üÅª¤Ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¼«ÂÎ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥âHD¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎºâÌ³ÉôÌç¤Ë¤è¤ëÅê»ñ±¿ÍÑÀ®²Ì¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëŽ¡¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö»°Ô¢»Ö¡×¥·¥êー¥º¤ÎµöÂú¤òÃæ¹ñ¥áー¥«ー¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯»°¹ñ»Ö¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤â¤È¤¬Îò»ËÅª»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»°¹ñ»Ö±éµÁ¤âÃæÀ¤¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤Ž¡¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥²ー¥à¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ÇÍ·¤Ð¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¤Î¡Ø»°Ô¢»Ö¡Ù¥·¥êー¥º¤³¤½¤¬¡¢»°¹ñ»Ö¤ÎÀµÅýÅª¤Ê¥²ー¥à¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿µöÂú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³HD¤Ï¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡×¡¢¡ÖELDEN RING¡Ê¥¨¥ë¥Ç¥ó¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ÈÈó¾ï¤ËÍÎÏ¤ÊIP¤òÂ¿¿ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤â´á¶ñ¡¢¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¡ÊÂç¿Í¸þ¤±À½ÉÊ¡Ë¡¢¥«ー¥É¥²ー¥à¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¡Ê¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤ÈÉý¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸úÎ¨À¤â¹â¤¤¡£
¡¡µÕ¤ËÇ¤Å·Æ²¤Ï25Ç¯3·î´ü¡¢º£´ü26Ç¯3·î´üÍ½ÁÛ¤È¤â¡¢¸úÎ¨À¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖSwitch¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·µ¡¼ï¡ÖSwitch2¡×¤ÎºÎ»»À¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¤¿¤ÀÀè¤Ë¥Ïー¥É¤¬ÉáµÚ¤·¤Ê¤¤¤È¥½¥Õ¥È¤Ç¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Â¤â¤È¤ÎºÎ»»À¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿»Üºö¤òÆ±¼Ò¤¬ºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î±°Õ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9684> ¤Ï¡¢¸úÎ¨À¤ÎÄã²¼¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬½Ð²ó¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈãÉ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¥²ー¥à³«È¯¤Ï5Ç¯¤°¤é¤¤Í×¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ËŽ¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ÊÅê»ñ²ÈÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¤â¤«¤«¤ë¤Î¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥²ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆÃÀ¤âÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥²ー¥à¥»¥¯¥¿ー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï25Ç¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬º£°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ´üÅª¤Ë»Ô¾ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¡ü¸úÎ¨À¤Î¸þ¾å¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê·Ð±Ä¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥³¥é¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±¡¢Åê»ñÅ¯³ØÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¾å¾ì´ë¶È¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏŽ¤¡Ö¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤»ñËÜ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯²Ô¤²¤Ð²Ô¤°¤Û¤É´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ëŽ¡¤³¤Î¤³¤È¤ËÉ®¼Ô¤â°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î¿Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËŽ¤Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÏÃ¤¬Åµ·¿Åª¤ÇŽ¤ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÏÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ¤«¤é¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¡Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡Ë¡¢ÇäµÑ¤Þ¤Ç¿ôÇ¯¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·è»»¤ÏÃ±Ç¯ÅÙ¤Ê¤Î¤ÇŽ¤²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï²¿¤âÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ìŽ¤»ñ»º·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÄ¹´üÅê»ñ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ÈŽ¤¥ê¥¿ー¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ê´ü´Ö¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¸«²ò¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸úÎ¨À¸þ¾å¤ä»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ò¾å²ó¤ëROE¡Ê¡á´ë¶È²ÁÃÍÁÏÂ¤¡á³ô²Á¾å¾º¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î·Ð±Ä¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Ë¶¦´¶¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸úÎ¨À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤Ï¡¢¸úÎ¨À¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤Îµ¢·ë¤È¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸úÎ¨À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸úÎ¨À¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¹â¤¤¸úÎ¨À¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¤ä²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¸«¤ë¤ÈŽ¤£±Ç¯´Ö¤Î¸úÎ¨À¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£1¤Ä¤À¤±³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¤¬Êý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤éÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¹Í¤¨¤äÀïÎ¬¤ò¤è¤¯¶ãÌ£¤·¤ÆŽ¤Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÃø¼Ô¡Û
°ÂÅÄ½¨¼ù¡Ò¤ä¤¹¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ó
ÅìÍÎ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£96Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¨ー¥¹¾Ú·ô¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨ー¥¹·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢2001Ç¯¤è¤êÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢±¿Í¢¡¢¥²ー¥à¶È³¦Ã´Åö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÊªÎ®¤äÌ±À¸µ¡´ï¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤òÃ´Åö¡£22Ç¯£µ·î¤ËÅìÍÎ¾Ú·ô¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÍø³²¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÈÎ©·Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î×ÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¸½ºß¡¢¿Íµ¤V¥Á¥åー¥Ðー¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤è¤ëYouTubeÆ°²è¡Ö¥²ー¥à¶È³¦WEB¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¿ï»þ¡¢¸ø³«Ãæ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹