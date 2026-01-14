¡Ö¤¤¤Þ»×¤¦¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤Ï¤Í¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ß¹þ¤ß²ÃÂ®¡¡14¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¼Â¶·¸«Ê¬¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¼Â¶·¸«Ê¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Åð¤ó¤À¼Ö¤ÇÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¹â»þÂ®64km¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§¤ßÊý¤ò³ÎÇ§
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÀ¾¿·°æ½ð¤Ç¡¢ÁÜºº°÷¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï13Æü¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§¤ßÊý¤Ê¤É¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
´Õ¼±¡§
¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤½¤Î»þÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡§
¡Ê¤¦¤Ê¤º¤¯¡Ë
´Õ¼±¡§
Æ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤é¤¬¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢12¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Ç¤Ï13Æü¡¢¼Â¶·¸«Ê¬¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÜºº°÷¤Ï¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¼ÖÆ»¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
ËÌ»³çýÍ³µ¼Ô¡§
¸½¾ì¤Ç¤Ï¼Â¶·¸«Ê¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¤äÉé½ý¼Ô¤Ø¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ºÇ¹â»þÂ®64km¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆÊâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤ëÄ¾Á°¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç»¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¶¡½ÒÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê¶¡½Ò¡Ë¡§
¤¤¤Þ»×¤¦¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿2¿Í¤ä¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
