¡Ú¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Û¼ª¤ËÍ¥¤·¤¤¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äー·¿¤Ç¥Î¥¤¥¥ã¥óÂÐ±þ¤Î¡ÖAnker Soundcore Liberty Buds¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Û¼ª¤ËÍ¥¤·¤¤¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äー·¿¤Ç¥Î¥¤¥¥ã¥óÂÐ±þ¤Î¡ÖAnker Soundcore Liberty Buds¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äー·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Anker¤ÎºÇ¿·¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äー·¿¡Ê¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¥«¥Ê¥ë·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¼ª¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔË¾¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ª¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë3¼ïÎà¤Î¡Ö¥¤¥äー¥¦¥£¥ó¥°¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤Í¡¢¤Ô¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡×¤ÈÁõÃå´¶¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
²»¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äー¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÄã²»¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÏÄã²»¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÃæ¤Ç¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¤Ç¹¥¤ß¤Î²»¼Á¤ËÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢3D¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ï¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥ë»Å¾å¤²¤Ç¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç7»þ´Ö¡¢¥±ー¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç30»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ÈÍÑ»þ¤Ç¤âÃ±ÂÎ¤Ç6»þ´Ö¡¢¥±ー¥¹¹þ¤ß¤Ç26»þ´Ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¶îÆ°»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄ»á¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤ò¡Ö¥«¥Ê¥ë·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¼ª¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡×¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¡¢²»¼Á¤äµ¡Ç½À¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ80ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥Êー¥¤¥äー·¿¤Î²÷Å¬¤µ¤È¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¹â²»¼Á¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª