この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「トランプ大統領の一大プロジェクト！ベネズエラをめぐって中国とアメリカの対立が深まる!?」と題した動画で、アメリカがベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した事件を切り口に、投資家が知るべき地政学の裏側を解説した。



動画の冒頭で宮脇氏は、アメリカがベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したという衝撃的なニュースに触れ、この事件の背景を深掘りしていく。ベネズエラは経済が破綻し、ハイパーインフレや食料不足で国民の生活が困窮している状態であると説明。その一方で、「この国はそもそも世界ではトップクラスの埋蔵量の石油原油がある」と述べ、豊富な資源がありながら国家が崩壊しているという矛盾を指摘した。



アメリカが軍事介入に踏み切った表向きの理由は、マドゥロ大統領が関与したとされる「麻薬テロリズムの罪」である。しかし宮脇氏は、その裏にはトランプ氏の「世界最大の油田を狙って攻撃をしたんじゃないか」という思惑があったのではないかと分析する。



ベネズエラはかつて、豊富な石油資源によって中南米でも有数の裕福な国だった。しかし、1999年に登場したウゴ・チャベス前大統領が「石油の富を貧困層に分け与えよう」という政策を推し進めた結果、独裁的な政治が横行し、石油生産に必要なインフラの維持や技術者の育成が疎かになった。その結果、石油の産出量は3分の1にまで落ち込み、国家は経済危機に陥ったのである。



この状況下で起きたのが、アメリカによるマドゥロ大統領の拘束だった。宮脇氏は、この事件が1989年の「パナマ侵攻」と酷似していると指摘。麻薬取引を理由に独裁者を排除し、民主化と自国の利益を確保するというアメリカの過去の戦略が、今回も繰り返されている可能性を示唆した。



この一件は、ベネズエラに多額の投資を行っている中国や、軍事支援を行うロシアとの新たな対立の火種となりかねない。宮脇氏は、こうした地政学的リスクを投資家が理解することの重要性を説いた。最後に宮脇氏は、「不安定な状況下では、『ゴールドの価値が上がりやすくなる』といった資産防衛の視点や、混乱の先にある新興国投資の可能性も考える必要がある」と言及し、動画を締めくくった。