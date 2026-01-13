CASETiFY×パワーパフガールズが登場♡懐かし可愛い最新テック

90年代から世界中で愛され続けるパワーパフガールズが、CASETiFYのテックアクセサリーとしてスタイリッシュにカムバック♡ブロッサム、バブルス、バターカップの個性を落とし込んだデザインは、懐かしさと今っぽさを絶妙にミックス。毎日使うスマホやガジェットに、自分らしい彩りを添えたい女性にぴったりなコレクションです。

遊び心あふれる注目アイテム

価格：スマホケース6,050円～(税込)／テックアクセサリー2,200円～(税込)

本コレクションの目玉は、全5種類で展開される「パワーパフガールズファミリーチャームペンダント」。3人が揃った限定エディションも登場し、バッグやスマホに付けるだけで存在感抜群です。

また、「パワーパフガールズシェイクシェイクケース」は、ケース内部でモチーフが揺れる新感覚デザイン。お砂糖やスパイス、星やハートが動くたび、気分まで明るくしてくれます♪

アップトゥボーイ×UTB:G第3弾♡セブンプリント限定ブロマイド発売

世界観を楽しめるバンドル

パワーパフガールズの魅力をまとめて楽しみたい方には、「パワーパフガールズバンドルセット」がおすすめ。

ミニとメガの2種類が用意され、スマホケースやテックアクセサリーを組み合わせた特別セットをお得な価格で購入できます。

シリーズで揃えることで、統一感のあるガジェットコーデが完成します。

幅広いデバイスに対応

iPhone、Samsung、GooglePixelに対応したCASETiFYのシグネチャースマホケースをはじめ、イヤホンケース、MagSafeウォレット、Watchバンド、Laptopケース、タブレットケースまで幅広くラインナップ。

日常使いから仕事シーンまで、さりげなく“好き”を主張できるアイテムが揃います。

商品内容：スマホケース(Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

発売日：

CASETiFYオンラインストア：2026年1月16日(金)日本時間17時

実店舗：2026年1月16日(金)各店舗オープン時間

販売場所：CASETiFYオンラインストア／CASETiFYアプリ「CASETiFYColab」／CASETiFYOSAKA心斎橋店／札幌PARCO店／渋谷PARCO店／池袋PARCO店*／新宿マルイ店／ルクア大阪店／広島PARCO店／アミュプラザ博多店／名古屋タカシマヤゲートタワーモール店／ニュウマン高輪店

*池袋PARCO店は改装中につき、1月末から販売予定です。

毎日を彩るガールズパワー

パワフルでキュートな3人の魅力を、毎日の相棒に♡CASETiFYとパワーパフガールズが贈るこのコレクションは、使うたびに気分が上がること間違いなしです。

自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめ。ガールズパワーを感じるテックで、日常をもっと楽しくアップデートしてみてください。