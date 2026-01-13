CASETiFY×パワーパフガールズが登場♡懐かし可愛い最新テック
90年代から世界中で愛され続けるパワーパフガールズが、CASETiFYのテックアクセサリーとしてスタイリッシュにカムバック♡ブロッサム、バブルス、バターカップの個性を落とし込んだデザインは、懐かしさと今っぽさを絶妙にミックス。毎日使うスマホやガジェットに、自分らしい彩りを添えたい女性にぴったりなコレクションです。
遊び心あふれる注目アイテム
価格：スマホケース6,050円～(税込)／テックアクセサリー2,200円～(税込)
本コレクションの目玉は、全5種類で展開される「パワーパフガールズファミリーチャームペンダント」。3人が揃った限定エディションも登場し、バッグやスマホに付けるだけで存在感抜群です。
また、「パワーパフガールズシェイクシェイクケース」は、ケース内部でモチーフが揺れる新感覚デザイン。お砂糖やスパイス、星やハートが動くたび、気分まで明るくしてくれます♪
世界観を楽しめるバンドル
パワーパフガールズの魅力をまとめて楽しみたい方には、「パワーパフガールズバンドルセット」がおすすめ。
ミニとメガの2種類が用意され、スマホケースやテックアクセサリーを組み合わせた特別セットをお得な価格で購入できます。
シリーズで揃えることで、統一感のあるガジェットコーデが完成します。
幅広いデバイスに対応
iPhone、Samsung、GooglePixelに対応したCASETiFYのシグネチャースマホケースをはじめ、イヤホンケース、MagSafeウォレット、Watchバンド、Laptopケース、タブレットケースまで幅広くラインナップ。
日常使いから仕事シーンまで、さりげなく“好き”を主張できるアイテムが揃います。
商品内容：スマホケース(Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか
※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。
発売日：
CASETiFYオンラインストア：2026年1月16日(金)日本時間17時
実店舗：2026年1月16日(金)各店舗オープン時間
販売場所：CASETiFYオンラインストア／CASETiFYアプリ「CASETiFYColab」／CASETiFYOSAKA心斎橋店／札幌PARCO店／渋谷PARCO店／池袋PARCO店*／新宿マルイ店／ルクア大阪店／広島PARCO店／アミュプラザ博多店／名古屋タカシマヤゲートタワーモール店／ニュウマン高輪店
*池袋PARCO店は改装中につき、1月末から販売予定です。
毎日を彩るガールズパワー
パワフルでキュートな3人の魅力を、毎日の相棒に♡CASETiFYとパワーパフガールズが贈るこのコレクションは、使うたびに気分が上がること間違いなしです。
自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめ。ガールズパワーを感じるテックで、日常をもっと楽しくアップデートしてみてください。