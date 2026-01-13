「time after time」の意味は？すぐに使える便利なフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「time after time」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なんどもなんども」「たびたび」でした！
「time」を繰り返し使うことで「なんども」という意味を強調する効果があります。
たとえば「day after day」＝「来る日も来る日も」や「again and again」＝「なんどもなんども」のように、単語の意味を強調して言いたい場合に使われますよ。
A：「We've heard this song time after time, haven't we?」
（この曲はなんども聞いたことがあるよね）
B：「Yeah, I'm tired of it.」
（うん、もう飽きたよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部