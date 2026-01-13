「time after time」の意味は？すぐに使える便利なフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「なんどもなんども」「たびたび」でした！

「time」を繰り返し使うことで「なんども」という意味を強調する効果があります。

たとえば「day after day」＝「来る日も来る日も」や「again and again」＝「なんどもなんども」のように、単語の意味を強調して言いたい場合に使われますよ。

A：「We've heard this song time after time, haven't we?」

（この曲はなんども聞いたことがあるよね）

B：「Yeah, I'm tired of it.」

（うん、もう飽きたよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。