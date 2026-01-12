「Guess what?」の意味は？ドラマや映画でよく聞くフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「ねえ聞いて」「ねえ知ってる？」でした！

直訳すると、「なにを想像する」という意味。

話を切り出すときや、会話の最初に相手の興味を引くときに使います。

ちなみに「You know what?」＝「あのね」「わかるでしょ？」も「Guess what?」と同じように使えますよ。

「Guess what! A guy came up to me yesterday and told me that I'm beautiful!」

（ねえ聞いて！昨日、ある男の人が私に寄って来て、私のことを美人だと言ってくれたの！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。