陸上女子８００メートルで日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）が１２日、４月から積水化学に入社すると発表された。

サッカー日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）をいとこに持つ久保は、小学１年からサッカーを始めるも、高学年のときに祖母の勧めで駅伝大会に出場。区間賞を獲得したことで潮岬中から本格的に陸上を始める。高校２年時には８００メートルで日本女子初となる１分台をマーク。２５年世界選手権にも出場した。

その久保は新谷仁美、佐藤早也伽、山本有真ら多くのトップランナーが在籍する名門に加入。練習は男子８００メートルの元日本記録保持者、横田真人氏が指導するＴＷＯＬＡＰＳで行う。積水化学では新谷らが同様の体制をとっている。

ＴＷＯＬＡＰＳは同日に、チームのＳＮＳで久保の動画を投稿。久保は「４月から積水化学に入社し、ＴＷＯＬＡＰＳでトレーニングすることになりました。どんどん世界に挑戦し、８００メートルで五輪ファイナリストという目標に向かって頑張りたい。ＴＷＯＬＡＰＳのファンのみなさまに会えるのを楽しみにしています。応援よろしくお願いします」と決意を述べた。

この発表には多くのファンが反応。「久保凛選手がＴＷＯＬＡＰＳに！」「お、楽しみだわ」「久保凛さん積水化学へ！横田さんが教えるのか〜」「久保凛ちゃん、積水化学入りだ」などの声が上がっている。