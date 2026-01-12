¡Ö¤ªÆù¤¬Ê¬¸ü¤¤¡×Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸ ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ²¿ÇÕ¤â¹Ô¤±¤ë¡×¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥é¥ó¥Á
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢23¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤¬1·î12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¡Ö³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤ÇÂè1¶É2ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé½ê¤Ç·Þ¤¨¤¿Ãë¿©µÙ·Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ²¦¾¤¬¡Ö³ÝÀîµí¤â¤âÆù¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡Ö²óÆéÆù¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤ªÆù¤¬Ê¬¸ü¤¤¡×¡ÄÆ£°æ²¦¾¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼
¡¡Âç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿³«Ëë¶É¤Ï2ÆüÌÜ¤Î¸á¸å¤ËÆÍÆþ¡£°ì¼ê¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé½ê¤Ç·Þ¤¨¤¿Ãë¿©µÙ·Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³«ºÅÃÏ¡¦³ÝÀî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È¾¡Éé¤á¤·¡É¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£Æ£°æ²¦¾¤¬Áª¤ó¤À¡Ö³ÝÀîµí¤â¤âÆù¤Î¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤³ÝÀîµí¤Î¤â¤âÆù¤ËÀ¸¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¢¤ËÍÈ¤²¤¿µí¥«¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï³ÝÀî»º¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¥é¥ó¥Á¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ªÆù¤¬Ê¬¸ü¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¡¼¡×¡Öµí¥«¥Ä¤Ê¤ó¤ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ï¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡Ö²óÆéÆù¡×¤òÃíÊ¸¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢Çò¥Í¥®¤Î¤Û¤«¡¢ÀÅ²¬¸©»º¤¤¤¤¤¤¥Ý¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö³ÝÀî ²ÃÆ£ÇÀ±à¤µ¤ó¤Î¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È¡×¡¢¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¥¥¦¥¤¡Ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥¦¡¼¥í¥óÃã¤È¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¤´ÈÓ²¿ÇÕ¤â¹Ô¤±¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ö¥¤¥Á¥´¥¿¥ë¥È¤Ï¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤è¤¯¤³¤ì¤À¤±Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤Ç¤ªÊ¢²õ¤µ¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë