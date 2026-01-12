ChatGPT¤Î²óÅú¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡×¤À¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½¢³èÀ¸¤ÎËöÏ©
今回は、ChatGPTの回答を「自分の考え」だと錯覚してしまった就活生の末路について著者である「就活マン」こと藤井智也が特別に書げ下ろした記事をお届けします。
AI¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡×¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
AI¤ÇÊ¸¾Ï¤òºî¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉåºÎï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕÁª¤Ó¤â¾å¼ê¤¤¤·¡¢·ëÏÀ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÍýÍ³¤â¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤ëæ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢²¶¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤±¡©¡×ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
AI¤Î²óÅú¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ö¤ó¡¢Ç¾¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤Ï¡¢¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤¿¡á¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èºø³Ð¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢Íý²ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÒòÓð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
½¢³è¤ÇAI¤Î²óÅú¤Ð¤«¤ê¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ëÏÀ¡¢ÌÌÀÜ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²Ã¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÌÌÀÜ´±¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¸¾Ï¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤ËÃæ¿È¤¬Çö¤¤¿Í¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£AI¤Î¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Ý¤µ¡×¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¤è¤¦¤Ç´í¸±¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤Û¤É¡¢ÌÌÀÜ¤Î¾ì¤ÇÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Îæ«¤Ï¡¢AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¢³è¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼«¸ÊÍý²ò¡×¤È¡Ö¸À¸ì²½¡×¤Î·±Îý¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢²¿¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢²¿¤¬·ù¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ê¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤«¤é¡¢²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âAI¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÈô¤Ð¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨Åú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÇº¤à»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢»×¹Í¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¢³è¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÌÀÜ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àµ²ò¤Ã¤Ý¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¼å¤¤¿Í¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢AI¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¤ÎÊ¸¾Ï¤È¥¹¥«¥¹¥«¤Î»×¹Í¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¡×¤È¤·¤Æ»È¤ª¤¦
¤¸¤ã¤¢AI¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¨¤ÐºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢AI¤Ë¡ÖÅú¤¨¡×¤òºî¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¿È¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¼ÁÌä¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦·ëÏÀ¤¬¼å¤¤¤È¤¤Ë¡¢·ëÏÀ¤òÀè¤Ë½Ð¤¹·Á¤ËÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦ÌÌÀÜ´±ÌÜÀþ¤Ç¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢AI¤Ï»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ëÊä½õÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ï¼«Ê¬¡£¤À¤«¤éÌÌÀÜ¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¡£AI¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤òºî¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¹Í¤¨¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Ç·âÄÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤ÏÈò¤±¤è¤¦
°ìÈÖÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢AI¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó½Ð¤·¤Æ¡¢ÌÌÀÜ¤Ç·âÄÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·âÄÀ¤ÎÍýÍ³¤ÏÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤Î¥ß¥¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ´±¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤ÎÂæËÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¾å¼ê¤¯½ñ¤±¤Ð¡¢ÌÌÀÜ´±¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂæËÜ¤òAI¤¬½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤¤²Õ½ê¤ò»Å¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò·¡¤ë¤¿¤á¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
AI¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¿Í¤Û¤É¡¢½¢³è¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È´ÝÅê¤²¤·¤¿¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÁý¤ä¤·¤¿¿Í¡É¤ÎÊý¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë