オーストラリア人の間で「金沢カレー」店がまさかの大流行…1日2000杯売れる”ケンちゃんカレー”とは

オーストラリアと言えば、日本でも「オージービーフ」の名がよく知られている通り、世界有数の牛肉生産量・輸出量を誇る牛肉大国だ。当然、オーストラリア人も古くより無類の牛肉好きであり、一人当たり牛肉消費量は年間20数kgと、世界でもトップクラスとなっている。

そんなオーストラリアで今、ある“異変”が起きている。牛肉でもなければ豚肉でもない「チキンカツカレー」の店が大ブームとなっているのだ。しかもその店は、日本人が創業し、日本式の濃厚なルーを使うなど、あくまで「日本のカツカレー」という形にこだわっているという。にもかかわらず、連日大行列ができるというから驚きだ。

店の名前は「Ken-Chan Curry（ケンちゃんカレー）」――。牛肉の本場で人気を集めるチキンカツカレーとは、いったいどんなものなのか。

「5ドルチキンカツカレー」に大行列

2025年12月21日、オーストラリア・シドニー。日本とは逆に真夏を迎えている同地でグランドオープンを迎えたのが、Ken-Chan Curry（ケンちゃんカレー）Mascot（マスコット）店だ。

汗ばむ猛暑にもかかわらず、開店前には日傘をさした客たちで長蛇の列。しかも客を見渡すと、物珍しさから訪れる観光客や、カレーと親和性の高いアジア系のみならず、長年、地元で暮らす生粋のオーストラリア人まで律儀に並んでいるではないか。

同店は元々、オーストラリア・シドニーで開催されたJAPANフェスティバルの屋台営業からスタートしている。そこから着実に認知度を高めていき、すでにオーストラリア国内に6店舗を展開。国際空港があることからシドニーの玄関口と呼ばれる、ここマスコットが7店舗目にあたるという。

ケンちゃんカレーの新店舗に行列ができる理由は他にもある。それが開店初日限定で催される「5ドルチキンカツカレー」だ。

通常、15.9ドル（日本円で約1675円）する看板商品のチキンカツカレーを、この日に限り、3分の1以下の5ドルで提供するというもの。このキャンペーンは出店のたびに話題を集めているようで、今回のマスコット店でも1日で実に“2208杯”ものチキンカツカレーが売れたという。

では、気になるケンちゃんカレーの味とは、いったいどのようなものなのか。

金沢カレーのスタイルそのままに

ケンちゃんカレーをフランチャイズ展開する、東京・赤坂に本社を置く株式会社Globridgeの代表取締役社長、大塚誠氏はかつてメディアの取材でこのように語っている。

「ケンちゃんカレーは、わたしが考えるに石川県式のカレーです。当初は実はトンカツカレーも出していましたが、オーストラリアではお客さまのオーダーはチキンが多く出まして、現在はチキンカレー中心にメニュー提供しています」

ここで出てくる「石川県式のカレー」とは、ずばり石川県で昔から根強く人気のあった、最近では「金沢カレー」とも呼ばれるようなスタイルのものだろう。一般的には、〈黒に近い深い色のカレーで、ドロっとしたルー〉〈一般的なカツカレーと違って、カレーの上にカツがのせられている〉〈千切りキャベツが添えられている〉というのが特徴だ。

これを踏まえて、ケンちゃんカレーのカツカレーを見てみよう。カツが豚肉ではなく鶏肉であること以外、確かに金沢カレーそのままだ。深みのあるルーは、複数のオリジナルブレンドスパイスと野菜をじっくり煮込んだもの。カツにもこだわりがあるようで、店舗では毎日仕込みを行い、注文ごとに揚げる「揚げたて」の自家製だという。

個性の強い金沢カレーがオーストラリアで広まっているのは驚きだが、味のクオリティはもちろん、出来たてを提供するなどオペレーションへのこだわりも、人気を集めている理由なのだろう。2038年までにオーストラリア国内100店舗、さらにゆくゆくは世界3000店舗を目指すというが、その可能性も十分ありうるかもしれない。

つづく【後編記事】『イギリス人が《豚ではなくチキン》のカツカレーに魅了された理由…いかにして「国民食」の地位を得たのか』では、オーストラリア同様、イギリスで「日本のカツカレー」が人気を集めている理由を探る。

