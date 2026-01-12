この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「産後の抜け毛」はなぜ？意外と知らないホルモンバランスの劇的変化と“髪が増える”妊娠中のメカニズム

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「あれっ？抜け毛がないやん！12人目産後５ヶ月」と題した動画を公開。多くの女性が経験する産後の抜け毛について、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが、その科学的なメカニズムを解説した。HISAKO氏は、産後の抜け毛は女性ホルモン「エストロゲン」の急激な変動による自然な生理現象であると説明している。



HISAKOさんによると、妊娠中は女性ホルモン、特にエストロゲンの分泌が非常に活発になる。このエストロゲンには、髪の毛をサラサラに保ち、成長を促す働きがあるため、妊娠中は本来抜けるはずの髪が抜けにくくなり、結果として「髪の毛はどっちかいうと増える」状態になるという。



しかし、出産を終えると状況は一変する。胎盤が排出されることで、妊娠を維持するために大量に分泌されていたエストロゲンが急激に減少。これによりホルモンバランスが大きく変化し、妊娠中に抜けなかった髪が一斉に抜け始める。これが産後の抜け毛の正体である。HISAKOさんは「産後だいたい2ヶ月ぐらいから始まり、5ヶ月ぐらいがピークになります」と、抜け毛が起こる具体的な時期についても言及した。



さらに、ホルモンバランスの変化だけでなく、慣れない育児によるストレスや睡眠不足、食生活の乱れといった要因も抜け毛を助長させることがあると指摘。しかし、これらの現象は一時的なものであり、「ハゲることは絶対ない」と断言。産後8ヶ月から10ヶ月頃には再びエストロゲンが元に戻り始め、髪の毛も生えてくるため、過度に心配する必要はないと語った。



動画は、産後の身体の変化に不安を感じる多くの母親に対し、その原因がホルモンによる自然なものであることを伝え、安心感を与える内容となっている。