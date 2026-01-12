¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡Û°ËÆ£Î¶¡¡ÌÀÂçÄºÅÀÆ³¤¤¤¿!¡¡¡ÈºÇ¾®Ê¼¡É¥Ô¥Ã¥Á»ÙÇÛ¤·»ÊÎáÅãÂÐ·èÀ©¤¹
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÌÀÂç22¡¼10ÁáÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢79¥¥í¡£SH¤ò´Þ¤áÌÀÂç¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤ÇºÇ¤â¾®ÊÁ¤ÊSO°ËÆ£Î¶¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤ò´°Á´»ÙÇÛ¤·¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥¹¡¢¥é¥ó¤È»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò²¼¤·¡¢¡Ö´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡É÷²¼¤ÎÁ°È¾¤Ï¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁê¼êSOÉþÉô¤Ë²¿ÅÙ¤â½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤Äã¤¤ÃÆÆ»¤Ç½³¤êÊÖ¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡£¿ôÅªÍÍø¤À¤Ã¤¿Á°È¾33Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¤¬Íð¤ì¤ÆÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤º¤«¤Ê·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¼«¤é¥é¥ó¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¤ÏÁ°È¾¤Î¡È¸¸±Æ¡É¤òÀ¸¤«¤·¡¢Áê¼êËÉ¸æ¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇFLÂçÀî¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡£¥È¥é¥¤¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡Ë¥é¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ð¤¤¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ»î¹ç¾õ¶·¤ä¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡¢»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼ÁÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏU23ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î»Ø´ø²¼¤Ç³¤³°¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¸«»ö¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿10ÈÖ¤Ë¡¢¿ÀÄ»´ÆÆÄ¤â¡ÖÂå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¡£º£µ¨¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î°ì´ÓÀ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª³ØÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢ÄÉ¤¦Î©¾ì¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö2Ï¢ÇÆ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÎáÏÂ¤Ëµ±¤¯¥á¥¤¥¸¤Î»ÊÎáÅã¤¬¡¢ºÆ¤ÓÂç³ØÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£