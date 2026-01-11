¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë¡È8È¯¡É°µ¾¡¡ª¡¡¥ª¥ê¡¼¥º¤ÈL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹ÌöÆ°¡õ¥±¥¤¥ó¤¬1G1A¤Î³èÌö¡¢°ËÆ£¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢13¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö8¡×º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤Ç4¾¡3Ê¬¤±8ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö15¡×¤Ç14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¾¯¤·¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï5Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤éDF¥é¥¤¥ó¤ÈGK¤Î´Ö¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢ÁáÂ®ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥ô¥í¡¦¥Þ¥¤¥§¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤½¤³¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â30Ê¬¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢±¦¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¤ØÅ¸³«¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¾å¤²¤ë¤È¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ50Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¸Ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿¯Æþ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë53Ê¬¡¢¥±¥¤¥ó¤Î¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¼ý¤á¡¢Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿L¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï68Ê¬¡¢¥±¥¤¥ó¤¬¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀº¹¤Ë¡£Ä¾¸å¤Î69Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥±¥¤¥ó¤¬¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥±¥¤¥ó¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï20ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â76Ê¬¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¡È¥É¥Ã¥Ú¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢77Ê¬¤Ë¤Ï°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£88Ê¬¤Ë¤â¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬8¡Ý1¤Ç¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ËÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥±¥ë¥ó¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¡8¡Ý1¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
1¡Ý1¡¡13Ê¬¡¡¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë
2¡Ý1¡¡30Ê¬¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
3¡Ý1¡¡50Ê¬¡¡¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
4¡Ý1¡¡53Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
5¡Ý1¡¡68Ê¬¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
6¡Ý1¡¡69Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
7¡Ý1¡¡76Ê¬¡¡¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
8¡Ý1¡¡88Ê¬¡¡¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
