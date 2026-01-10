【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月5日〜1月11日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛は手の平で転がすための準備』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分のことを自分でコントロールしていくのが上手です。今すべきことが早くわかるでしょう。その余裕で周りの人達にも優しくできます。仕事や公の場では、定番のことをしているので目立つことが少なくなります。動きを派手にするより、今していることをプロフェッショナルになっておきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手に合わせているように行動を取るのですが、上手くいけばその行動自体が相手をこちらに執着させることができます。とりえず一旦染まっておく風にしておくと良いでしょう。シングルの方は、気に入った人とだけ仲良くする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が大人なキャラクターに変わろうとしています。
｜時期｜
1月12日 勇気を振り絞る ／ 1月17日 無いものねだりをしてしまう
｜ラッキーアイテム｜
銀行
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞