阪神・門別啓人投手（２１）が１０日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、４年目での“覚醒”を遂げ、球団の左腕補強に待ったをかける活躍を誓った。

新助っ人左腕・ルーカスの獲得で激戦必至となる先発争い。強力なライバルの加入に、門別は「（ルーカスに）負けないようにやるしかないんで。もう左（の投手）を獲得しなくても良いと（球団が）思えるくらい自分が頑張ります」と、鋭いまなざしで言い切った。

高卒３年目の昨季は開幕ローテを勝ち取り、プロ初勝利も挙げたが、ローテ定着には至らず２勝にとどまった。「ずっと『５勝以上』を目標と言ってきて、まだ達成できていない」と、今季に懸ける思いは強い。

飛躍を目指し、先月から新たな取り組みを始めた。同期入団の森下から勧められ、ドラフト１位・立石（創価大）も通う野球専門のトレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ（リベース）」を初訪問。約１０日間、成功に導くマインドをたたき込まれ「今までの自分の考え方が変わった」と“ニュー門別”を実感している。

４年目の目標は「５勝以上」。さらには、２桁勝利も見据える。「（リベースで）学んだことを取り入れることができれば、絶対に目標を達成できる」と、独り立ちに自信をみなぎらせた。