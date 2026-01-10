穿く人を選ばない「テクニック不要で美脚に見える」デニムパンツの名品

写真拡大

カジュアルな服装ほど、ボトムのシルエットがキレイを保つカギ。親しみやすさとはまた違う、好感度の高いルックスをめざすには、スタイルアップに直結するデニム選びに注力を。



「デニムで美しい人になれる」スタイルUPデニム

体のラインを拾わない、もたつかない、ヒップのボリュームが目立たない…限りなく多い理想のデニムに求める条件。そんな希望を満たす至極のデニムをご紹介。気になる部分が気にならない、ワイドやぴったりしないストレートシルエットの中から厳選。



後ろ姿にこだわったハイウエスト

黒ニットカーディガン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）　ブルーワイドストレートデニムパンツ／TSURU By MARIKO OIKAWA　ベルト／SACRA（インターリブ）　バッグ／ストラスベリー　ショートブーツ／ZARA（ザラ カスタマーサービス）

腰まわりをしっかりと包み込むハイウエストに、高めに設置したポケットで、小尻と美脚効果を同時に得られる。そんなデニムを引き立てるように、ショート丈の黒ニットをセレクト。お尻が引き上がるY字ステッチでタックINしてもさまになる。



スキニーに近いストレート

ベージュニットカーディガン／Edition（エディション 表参道ヒルズ店）　黒ストレートデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン）　ベージュジャケット／バビロン（バビロン新宿）　サングラス／DMY STUDIOS（ザ・ウォール ショールーム）　バッグ／ラシット（ラシット京王百貨店新宿店）　パンプス／コルコバード（フィルム）　

脚にはりつかず肉感をそぎ落とせる、タイト手前のほどよいゆとり。色ムラがないことでキレ味が増すため、糖度の高いベージュのシャギーニットを大人っぽくとり込める。飾り気のないクールな黒デニムなら、ゆるふわニットとでも大人っぽく。



足元を選ばない「絶妙なセミフレア」

ブラウンスエードライクデニムブルゾン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）　中に着たブラウンシアータートル／アダム エ ロペ　フレアデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン）　イヤリング／アビステ　バッグ／ヴュレ（キューズ）　ソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.）　ブラウンミュール／Mollini（ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ）


穿き込んだような味わいのあるブルーデニム。ハイウエスト＋微フレアの脚が長く・細く見える美脚シルエット。古着ほどくたっとせずシルエットがキレイに出てくれるから、レッグラインもまっ直ぐに。わずかにすれたようなひかえめなダメージ加工に留めることで、キレイな印象を保って使える。



(コーディネートのプライスなど詳細)
【全15本の一覧】≫穿く人を選ばない「テクニック不要で美脚に見える」デニムパンツの名品