穿く人を選ばない「テクニック不要で美脚に見える」デニムパンツの名品

カジュアルな服装ほど、ボトムのシルエットがキレイを保つカギ。親しみやすさとはまた違う、好感度の高いルックスをめざすには、スタイルアップに直結するデニム選びに注力を。







「デニムで美しい人になれる」スタイルUPデニム

体のラインを拾わない、もたつかない、ヒップのボリュームが目立たない…限りなく多い理想のデニムに求める条件。そんな希望を満たす至極のデニムをご紹介。気になる部分が気にならない、ワイドやぴったりしないストレートシルエットの中から厳選。







後ろ姿にこだわったハイウエスト

黒ニットカーディガン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） ブルーワイドストレートデニムパンツ／TSURU By MARIKO OIKAWA ベルト／SACRA（インターリブ） バッグ／ストラスベリー ショートブーツ／ZARA（ザラ カスタマーサービス）

腰まわりをしっかりと包み込むハイウエストに、高めに設置したポケットで、小尻と美脚効果を同時に得られる。そんなデニムを引き立てるように、ショート丈の黒ニットをセレクト。お尻が引き上がるY字ステッチでタックINしてもさまになる。







スキニーに近いストレート

ベージュニットカーディガン／Edition（エディション 表参道ヒルズ店） 黒ストレートデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） ベージュジャケット／バビロン（バビロン新宿） サングラス／DMY STUDIOS（ザ・ウォール ショールーム） バッグ／ラシット（ラシット京王百貨店新宿店） パンプス／コルコバード（フィルム）

脚にはりつかず肉感をそぎ落とせる、タイト手前のほどよいゆとり。色ムラがないことでキレ味が増すため、糖度の高いベージュのシャギーニットを大人っぽくとり込める。飾り気のないクールな黒デニムなら、ゆるふわニットとでも大人っぽく。







足元を選ばない「絶妙なセミフレア」

ブラウンスエードライクデニムブルゾン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） 中に着たブラウンシアータートル／アダム エ ロペ フレアデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） イヤリング／アビステ バッグ／ヴュレ（キューズ） ソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） ブラウンミュール／Mollini（ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ）



穿き込んだような味わいのあるブルーデニム。ハイウエスト＋微フレアの脚が長く・細く見える美脚シルエット。古着ほどくたっとせずシルエットがキレイに出てくれるから、レッグラインもまっ直ぐに。わずかにすれたようなひかえめなダメージ加工に留めることで、キレイな印象を保って使える。







(コーディネートのプライスなど詳細)

