¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¥¢¡¼¼Ì¤Ë¢ª¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶...18ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë±àÅÄ°ì²Ö¤ÎÈá·à¤¬Ëü¥Ð¥º¡ª¡Ö¶¯¤¯À¸¤¤Æ¡×¡Ö¤à¤·¤í»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö10Ç¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤é¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ð¤¤wwww¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ömy fav(¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥Ö)¡×¤Î±àÅÄ°ì²Ö(18)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ú¼ÂÀÓ²ò½ü¡Û¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¥¢¡¼¼Ì¤Ë¤¹¤ë♡ À®¿Í¤·¤¿¤«¤é10Ç¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤é¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ð¤¤wwww¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¡£¥«¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥ÉËÜÂÎ¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï10Ç¯¡£27ºÐ¤Þ¤Ç²ò»¶¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¡¢Åê¹Æ¤«¤é2Æü¤Ç2Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢1460Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÈá·à¤Ë¡ÖÃ£À®´¶¤È¼ä¤·¤µ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤¢¤Î´¶³Ð¤À¡×¡Ö¤à¤·¤í»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¶¯¤¯À¸¤¤Æ¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶È¯É½¸å¤ËËü¥Ð¥º¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¡Ê°¤µ¡Ë¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ Ê¿²º¤Ë10Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ ¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµËÅ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²á¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£