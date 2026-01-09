【The Blood of Dawnwalker】 2026年 発売予定 プレイ人数：1人 CEROレーティング：審査予定

Rebel Wolvesは、2026年に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用アクションRPG「The Blood of Dawnwalker」の最新トレーラー「Launch Year Special」を公開した。

動画には、最新のゲームプレイ映像のほか、最新キービジュアルや本作のメインテーマなどの新たな情報が含まれている。さらに、ウルフムーン(1月の満月はアメリカの農事暦でウルフムーンと呼ばれている)と新年を祝し、本作の開発チームがこの1年を振り返る特別映像も収録されている。

キービジュアルとメインテーマが公開

キービジュアル

【『The Blood of Dawnwalker』Launch Year Special】

主人公のコーエンが描かれた最新キービジュアルが公開された。彼は、昼は人間、夜は吸血鬼という呪われた運命を背負う「ドーンウォーカー」。日食を背景にその姿が描かれており、太陽と月が本作の世界で重要な意味を持つことを示唆している。

メインテーマも初公開

スタジオ録音セッションを撮影した「The Blood of Dawnwalker」メインテーマも初公開された。アウクソ・ティヒ室内管弦楽団が演奏を担当し、作曲はスタジオのリードコンポーザーであるニコラ・コロジェイチク氏。ゲームの舞台となる14世紀のカルパティア山麓への敬意が、その旋律に込められている。

(C)2026 Rebel Wolves Sp z o.o. All right reserved. Rebel Wolves, the Rebel Wolves logo, Dawnwalker, The Blood of Dawnwalker logo are trademarks and/or registered trademarks of Rebel Wolves Sp. z o.o.

(C)2026 Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

※画面は開発中のものです。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。