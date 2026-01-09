生活家電を手がけるアクア（東京都中央区）は、2ドア冷凍冷蔵庫「AQR-SBS48A」を2026年1月16日に発売する。

省スペースな薄型設計ながら冷蔵283L、冷凍192Lの大容量

欧米で定番だという"Side by Side"パノラマオープンスタイルを採用。薄型かつ大容量設計で、食品が整理しやすい仕切り棚など従来モデルの機能性はそのまま、大理石調のガラス扉など、さらなる高級感のあるデザインを採用している。

庫内を縦に2分割し、右側に冷蔵室、左側に冷凍室を配置。扉は全面フレンチドアで中央から左右に開き、1つの動作で庫内を上から下まで一気に見渡せる。

省スペースでキッチンにもすっきり収まる奥行き約51センチの薄型設計で、最上段の奥まで手が届きやすい。

冷蔵室は庫内容量283リットル、冷凍室は192リットル。上段は高さ調整が可能な強化処理ガラス棚、下段は2段ボックスで整理や手入れがしやすい。サイドポケットには様々なサイズや形状の食品を見やすく収納できる。

冷蔵室には除菌・脱臭効果のある「DEO FRESHフィルター」を搭載し、ニオイ移りのしやすい食材も安心して保存可能だ。

急速冷蔵、急速冷凍機能を搭載。冷蔵室には保存に最適な湿度を維持し、野菜の鮮度が長持ちする「フレッシュボックス」を備える。

カラーはクリアマーブルホワイト。

価格はオープン。