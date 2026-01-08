意識にルーティン化している着方に甘んじず、いつもに磨きをかけるため。冬によくある組み合わせに少しのズレを生み、落ち着きと鮮度を同時に得る。ポイントは「ブラウンの生かし方」。季節感とギャップのある要素で差をつける、ギャップのあるオシャレをつくるヒント。







「冷たい色を今っぽく」ブラウンありきの配色テクニック

清涼感のある寒色を、ほっこりとしたブラウンでウォームアップ。対してブラウンは冷たい色でシャープに変われる、ねがったりかなったりの新配色。







シックなトーンにリズムをもたらす「寒色＋暖色のかけ合わせ」

茶スカート／STUNNING LURE（スタニングルアー 新宿店） ネイビーニット／LÖWER（ショールーム セッション） バッグ／ORSETTO（オルサ） ブーツ／TSURU By MARIKO OIKAWA

装飾もボリュームもないミニマルな上下でも、白黒を使わないことで高感度な装いへ。足元に合わせた新鮮なグレーのブーツで、隙間をつくることなく暗配色に抜けをマーク。







シルバーのなごませ役にやぼったさの残るブラウンスウェット

茶ハーフジッププルオーバー（別注）／キャサリン ハムネット×ロンハーマン（ロンハーマン） 中に着た白シャツ（タイつき） ／FRAY I.D（FRAY I.D ルミネ新宿2店） シルバープリーツスカート／サロン アダム エ ロペ 眼鏡／SEA（エスストア） ブーツ／TSURU By MARIKO OIKAWA

ぎらつきをおさえて使いやすい、鈍い光沢のシルバースカート。本革のような重量感とシボ感のあるレザー素材で、プリーツデザインを甘さなく大人っぽい表情に。フラットな白シャツを挟んでテンションの異なる２色を中和。







「質感に差をつけて」つややかブラウンとふわふわブルー

茶シャツ／SACRA（インターリブ） ブルーニットパンツ／TICCA サングラス／WAITING FOR THE SUN（LIGNESPRING） バッグ／ORSETTO（オルサ） パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

ニットパンツのフォギーな質感で、にごりのないブルーを秋冬仕様に。対してブラウンは色にぬくもりがあるぶん、シルク見えするリュクスな光沢でほっこり感を微調整。







(着方でつくるキレイなギャップ)

【全15のスタイルとアイテム一覧】≫冬なのに？「違和感」がキレイに見える「季節ハズレのテクニック」



