眞栄田郷敦、“マックの想い出”語る「僕はアメリカで生まれ育ったので…」
俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、マクドナルドが人気漫画「ろくでなしBLUES」と初コラボしたCMで、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場。1月13日より、新CM「今しかできねーこと」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“マックの想い出”を語った。
マクドナルドは1月14日より、毎年好評な期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の販売をスタート。それに伴い、」ろくでなしBLUES」作者・森田まさのり氏の描き下ろしビジュアルを公開するほか、眞栄田が出演する新CMを放映する。
撮影後のインタビューで、「マクドナルドの思い出やエピソードがございましたら教えていただけますでしょうか」と聞かれた眞栄田は「日常生活の中にありすぎて、いっぱいありますが、僕はアメリカで生まれ育ったので、ランチでみんなとマクドナルド、という時が結構あって、そういう日はワクワクしていましたし、中学、高校の時は帰りや休みの日に学校の友達とよく行きました」とコメント。
そして「あと、僕は海外旅行に行くと、現地のマクドナルドへ行って、『ここが違うんだな』とか、そういう発見をして楽しんだりします。たくさん思い出がありますね」と語った。
マクドナルドは1月14日より、毎年好評な期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の販売をスタート。それに伴い、」ろくでなしBLUES」作者・森田まさのり氏の描き下ろしビジュアルを公開するほか、眞栄田が出演する新CMを放映する。
そして「あと、僕は海外旅行に行くと、現地のマクドナルドへ行って、『ここが違うんだな』とか、そういう発見をして楽しんだりします。たくさん思い出がありますね」と語った。