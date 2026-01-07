樋口日奈と池田匡志がW主演を務めるドラマフィル『本命じゃなきゃよかったのに』（MBSほか 1月8日（木）スタート 毎週木曜 深夜1時29分ほか）の主題歌が、yukaDDの「君と雨」に決定し、予告映像も解禁された。

yukaDD

本作は、水谷愛による同名コミックをドラマ化した大人の“沼恋”ラブストーリー。旅行代理店で働く大沼実歩乃（樋口日奈）。6年付き合い結婚も意識していた恋人と別れ、気付けば30歳。そんな実歩乃の会社に転職してきた男。それは10年前、互いに恋人がいながらもカラダの関係をもった“共犯者”嬉野栄成（池田匡志）だった。涼しい顔で話しかけてくる栄成に、実歩乃は動揺するが、普通に接しようと決意する。しかし、2人きりになると、栄成はあの頃と変わらない甘い声でささやく。「オレらって運命感じない？」。再会をきっかけによみがえる快感と欲情。けれど10年たってもつかめない彼の本心。私は本命？それとも遊び？大人になっても抜け出せない、秘密の関係に溺れていく。

このたび、本作の主題歌がyukaDDの「君と雨」に決定。女性の刹那的な恋心を歌い上げた新曲で、儚くも力強い歌声が主人公・実歩乃の想いと重なり、ドラマを彩る。

yukaDD コメント

惹かれてはいけないと分かっていながらも、言葉にできない距離を抱えたまま惹かれ合ってしまう二人の姿に、強く心を動かされました。

「君と雨」には、置かれた状況や痛みさえも受け止めながら、それでも前を向こうとする凛とした想いを重ねています。

恋の中で生まれる痛みや揺らぎを感じる人の心に、そっと寄り添う一曲となれば幸いです。

『本命じゃなきゃよかったのに』予告映像番組情報

ドラマフィル『本命じゃなきゃよかったのに』

MBS

2026年1月8日（木）スタート

毎週木曜 深夜1時29分〜（初回は深夜1時59分〜）

テレビ神奈川

2026年1月8日（木）スタート

毎週木曜 深夜1時〜

テレビ埼玉

2026年1月12日（月）スタート

毎週月曜 深夜0時〜

群馬テレビ

2026年1月13日（火）スタート

毎週火曜 深夜0時30分〜

とちテレ

2026年1月14日（水）スタート

毎週水曜 午後11時30分〜

チバテレ

2026年1月15日（木）スタート

毎週木曜 午後11時〜

TVer、MBS動画イズムで見逃し配信

FOD見放題で独占配信決定

出演：樋口日奈、池田匡志、草川直弥、水戸由菜、日比美思

原作：水谷愛「本命じゃなきゃよかったのに」小学館「フラワーコミックススペシャル」刊

監督：上村奈帆、吉川鮎太、高階貴法

脚本：上村奈帆

制作プロダクション：ホリプロ

製作：「本命じゃなきゃよかったのに」製作委員会・MBS

©水谷愛／小学館

©水谷愛／小学館／「本命じゃなきゃよかったのに」製作委員会・MBS

