ÂæÏÑ¹â¸¡¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó»Ò²ñ¼Ò¤òÄÉµ¯ÁÊ¡¡TSMCµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÉÔÀµ¼èÆÀ½ä¤ê
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ÎºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤¬ÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂæÏÑ¹âÅù¸¡»¡½ð¡Ê¹â¸¡¡ËÃÎÅªºâ»º¸¡»¡Ê¬½ð¤Ï5Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ÊTEL¡Ë¤ÎÂæÏÑ»Ò²ñ¼Ò¤ò¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ç¤ÏTSMC¤Ç¶ÐÌ³Îò¤¬¤¢¤ëTEL»Ò²ñ¼Ò¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬¡¢TSMC¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡Ë¥á¡¼¥È¥ëÁêÅö¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¸¡¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¸µ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÆÆÄµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆTEL»Ò²ñ¼Ò¤òµ¯ÁÊ¤·¡¢È³¶â1²¯2ÀéËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6²¯±ß¡Ë¤ò²Ê¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¸¡¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÄÉµ¯ÁÊ¤Ç¤Ï¡¢TEL»Ò²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤ËÈ³¶â2500Ëü¸µ¡ÊÌó1²¯2500Ëü±ß¡Ë¤òµá¤á¤¿¡£ÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¡Ö¹ñ²È³Ë¿´½ÅÍ×µ»½Ñ¡×¤ËÅö¤¿¤ëTSMC¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¹â¸¡¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ÃÌ£¤·¤Æµá·º¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ½¾¶È°÷¤â¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô2¿Í¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¼Õ·¯Î×¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
»ö·ï¤Ç¤ÏTSMC¤Ç¶ÐÌ³Îò¤¬¤¢¤ëTEL»Ò²ñ¼Ò¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬¡¢TSMC¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡Ë¥á¡¼¥È¥ëÁêÅö¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¸¡¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¸µ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÆÆÄµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆTEL»Ò²ñ¼Ò¤òµ¯ÁÊ¤·¡¢È³¶â1²¯2ÀéËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6²¯±ß¡Ë¤ò²Ê¤¹¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¸¡¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ÃÌ£¤·¤Æµá·º¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ½¾¶È°÷¤â¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô2¿Í¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¼Õ·¯Î×¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë