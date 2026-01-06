【かっぱ寿司】2026年恵方巻の予約受付中！人気ネタや海鮮たっぷりの恵方巻が登場だよ。

かっぱ寿司は、2026年1月31日から2月3日までの期間、「恵方巻」を販売。販売に先立ち、12月15日からアプリとWEBで予約受付が始まっています。

大満足のサイズ感

節分に、その年の縁起の良い方角"恵方"を向いて丸かじりすると福が訪れるとされる「恵方巻」。無言で最後まで食べ切ると、1年の願いが叶うと言われています。

かっぱ寿司の26年恵方巻は2種類登場します。

・特選恵方巻

定番人気の「いかサラダ」に、玉子・えび・かんぴょう・きゅうりを合わせた王道恵方巻。みんなで食べやすい王道の味わいで、家族の節分イベントにもぴったりです。

価格は1本580円。サイズは約18cmです。

・豪華海鮮恵方巻（ハーフ）

中とろ、とびこ、頭肉付き大えび、サーモン、煮穴子、ねぎとろなど、豪華な海鮮ネタをぎゅっと詰め込んだ海鮮好き向けの恵方巻。素材の旨みが楽しめる特別な一本です。

価格は780円。サイズは約9cmです。

子どもにもおすすめの細巻セット

定番メニューとして販売している細巻をカットせずに販売。子どもにもおすすめのサイズ感です。

・ちょい足し恵方細巻

かっぱ巻＋ねぎとろ巻のセット、なっとう巻＋ねぎとろ巻のセットの2種類があります。

価格は各セット320円〜。

アプリ・WEB予約限定のお得セット

・特選恵方巻とちょい足し恵方細巻セット

特選恵方巻、かっぱ巻、ねぎとろ巻2本、なっとう巻の5本セット。単品購入よりも20円お得です。

価格は1200円〜です。

・特選恵方巻と豪華海鮮恵方巻（ハーフ）プレミアムプリンペアセット

特選恵方巻、豪華海鮮恵方巻（ハーフ）、プレミアムプリン2個のセット。デザートまで付いて、カップルや夫婦で楽しむのにもぴったりです。単品購入よりも200円もお得。

三俣店以外で販売され、価格は2000円です。

恵方巻と一緒に楽しめるサイドメニューも

・ちょい足し寿司 まぐろ

恵方巻のあとにもう一皿欲しいときにぴったりなまぐろ寿司。

価格は6貫320円です。

・ちょい足し寿司 サーモン

脂ののったサーモンが味わえる人気の寿司。

価格は6貫320円です。

・ちょい足し寿司 サラダ軍艦

子どもや女性にも人気の、ツナやカニカマなどを使ったサラダ軍艦。

価格は6貫320円です。

・いなり玉子合盛り

酢飯をふんわり包んだいなりと、ふんわり甘い玉子がセットになっています。

価格は8貫430円〜です。

・お持ち帰り用：二段仕込の醤油とり唐揚げ（3個）

店内仕込のとり唐揚げは、しっかりとした醤油味でおかずとしてもおやつとしても活躍します。

価格は360円〜です。

・お持ち帰り用：フライドポテト 〜ケチャップ添え〜

みんなでつまめる定番のフライドポテト。節分パーティーにもぴったりです。

価格は330円〜。

・お持ち帰り用：プレミアムプリン

なめらかな食感と濃厚な甘みで、〆のデザートにぴったりのプリンです。

価格は1個420円。三俣店では販売がありません。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部