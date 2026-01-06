アウトドアも街もこれでOK！デザイン性も妥協しない【マーディングトップ】のリュックがAmazonで販売中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
実用的な外観と使用感が魅力！【マーディングトップ】のリュックがAmazonに登場!
スタイリッシュで多目的に使えるタクティカルバックパックだ。洗練された外観と丈夫な素材により、街中での通勤や旅行だけでなく、ハイキング、キャンプ、縦走、登山、トレーニング、探検などのアウトドアアクティビティにも適している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
S字型のの幅広ショルダーストラップは、肩や背中にかかる荷重を均等に分散してくれ 、そして、腰部には重さを分散できるベルトも付き、荷重を1点に集中することなく、長い時間でも疲れない。
このミリタリーリュックには、2.5リットルのウォーターバッグを入れることができるハイドレーションコンパートメントがある。また、15.6インチのラップトップの保管もできる。
2つのウェビングストラップを備え、トレッキングポールやテント、寝袋などを付けることができる。YKKバックルを使用した登山バックパックは、より頑丈で耐久性があり、開閉もしやすい。
チェストストラップを付いたバックパックは日常の荷物入れとしてはもちろん、キャンプ、ハイキング、登山、釣りに使用しても最適。
