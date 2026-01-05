22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。

ミラノ・コルティナ五輪に出場する坂本花織（シスメックス）が出演。大トリを務め、アンコールではサプライズ登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と「グラディエーター」で共演した。報道陣の取材にも応じ、新年の抱負を問われると「もう現役も2、3カ月で終わるので。とにかく悔いのないように、思い残すことがないように今を生きる」と言葉に力を込めた。

昨年末は30日まで練習し、31日は家で掃除や洗濯をした後に祖母宅へ。麻雀を楽しんでいる最中に新年を迎えていたという。元日は友人と「WEST.」のライブに行き、2日に午前9時45分から自主練習で初滑り。午後からUSJに出掛けてリフレッシュした。3日には初詣。おみくじを引くと「末吉」だったという。

「凄く絶妙で…。過去の栄光にすがると良くないみたいに書かれていたから、去年までの出来事は一旦置いといて（笑い）。“勝負は避けよ”みたいにも書かれていたので、勝負したらアカンのやと。（五輪は）戦いにいくというよりかは、もう自分のために楽しむみたいな感じていったらいいんじゃないかな」

今季限りでの現役引退を表明しており、自身3度目の出場となる五輪が集大成の舞台。開幕するまで、あす6日でちょうど1カ月となる。

「1カ月と思ったらめっちゃ早く感じる。全日本の会見で50日を切ったと言ったけど、“もう30日切るやん”みたいな感じ。言っている間に来るので、戦闘モードじゃアカンのか…。やる気満々で頑張ります。やる気スイッチを入れて（笑い）」

残された日々を大切に過ごし、ミラノへと向かう。