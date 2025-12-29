ラ・リーガ 25/26の第18節 レアル・マドリードとベティスの試合が、1月5日00:15にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。レアル・マドリードのロドリゴ（FW）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がヘディングシュートを決めてレアル・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベティスは後半の頭から2人が交代。アンヘル・オルティス（MF）、ネルソン・デオッサ（MF）に代わりエクトル・ベジェリン（DF）、ジオバニ・ロセルソ（MF）がピッチに入る。

50分レアル・マドリードが追加点。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに56分レアル・マドリードが追加点。ロドリゴ（FW）のアシストからラウル・アセンシオ（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

しかし、66分、ベティスのアイトール・ルイバル（FW）のアシストからクチョ・エルナンデス（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

67分、ベティスは同時に2人を交代。マルク・ロカ（MF）、アイトール・ルイバル（FW）に代わりセルジ・アルティミラ（MF）、ロドリゴ・リケルメ（MF）がピッチに入る。

77分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ロドリゴ（FW）、ビニシウス・ジュニオール（FW）に代わりアルダ・ギュレル（MF）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）がピッチに入る。

82分レアル・マドリードが追加点。アルダ・ギュレル（MF）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がゴールで4-1。3点差となる。ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）はハットトリックを達成。

82分、レアル・マドリードが選手交代を行う。オルリアン・チュアメニ（MF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。

88分、ベティスが選手交代を行う。アントニ（FW）からパブロ・ガルシア（FW）に交代した。

88分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、アントニオ・リュディガー（DF）に代わりフランシスコ・ガルシア（DF）、フェルランド・メンディ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分レアル・マドリードが追加点。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからフランシスコ・ガルシア（DF）がゴールで5-1。4点差となる。

そのまま試合終了。レアル・マドリードが5-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは53分にビニシウス・ジュニオール（FW）に、またベティスは19分にアンヘル・オルティス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 02:20:34 更新