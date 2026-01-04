タレント、女優の新谷姫加（27）が3日、X（旧ツイッター）を更新。AIを使って写真を加工するなどの行為に対し、怒りをあらわにした。

新谷は「Grokで'水着にして'とか言って人の写真を勝手に裸にしたりするの気持ち悪すぎる、絶対にやめて、てかやっていいもんなの？むかつく、子供にやってる人も出てきてる、本当にやめなさい。駆逐してやりたい」と記し、最近SNS上で問題化している、AIを使って勝手に女性の写真を露出の多いものに加工するなどの行為に対し、やめるよう警告した。

さらに続くポストでも「嫌なら写真載せなければいい。って結構くるんだけどさ… 芸能活動してる限り絶対無理だし、辞めてって声をあげて言うことも大切だと思うんだ。嫌だ、と言ってる側が制限しなくちゃいけないのは違うと思う。痴漢だってそう、ミニスカ履かなければいい、そうじゃないよ。やるやつがおかしい、まじで怖い人たち多すぎて頭抱える」と述べた。

この投稿に対し「やられた側が泣き寝入り、やった者勝ちは絶対に許してはいけないと思います」「姫ちゃんが嫌な事は声をあげていいと思います」「ちゃんと声に出して批判するのは大事だと思います」「普通に相手が嫌だって思う事しちゃダメなんですよね」「そういう加工画像をわざわざ投稿するのは悪意しかないですよね…」「やる奴が悪い」などとさまざまな声が寄せられている。