女性のスッピンを初めて見たとき、好印象を与える一言８パターン
女性にとって、スッピンを披露するのは勇気のいる行為です。そしてスッピンを見せられた男性側も、リアクションに迷うことは多いと思います。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性たちから寄せられた「スッピンを見せたとき、好印象を抱く男性からの言葉」をまとめてご紹介します！
【１】「俺はスッピン派だな」と、あえてスッピンがいいと宣言する。
「『どっちもかわいいけど、スッピンに一票』と言われてホッ…」（２０代女性）、というように、男性の前で素顔をさらすことは、女性にとって一種の賭けです。あえてスッピンをより高く評価することで、女性の気持ちを解きほぐし、絆を深めるきっかけになる場合もあります。
【２】「もっとよく見せて」と、興味深そうに女性の顔をのぞきこむ。
「愛情たっぷりのまなざしで見つめられたらたまらない」（２０代女性）など、「好きだからこそ、スッピンをもっと見たい」という男性の熱意に、喜びを覚えるという意見です。とはいえ「興味本位でジロジロ見るのはＮＧ」（２０代女性）なので、気を付けましょう。
【３】「いつもと全然変わらないね」と、メイクによる変化が少ないことに感心する。
「薄化粧を心がけている」（２０代女性）という女性にとって、化粧の有無で変化が少ないという感想は「素顔も、メイクの腕前も褒められたということ」（２０代女性）だと受け止められるようです。ナチュラルメイク派の女性には、歓迎されるコメントではないでしょうか。
【４】「俺の前ではそれでいてよ」と、スッピンの受け入れを表明する。
「彼の前では無理をしなくていいんだ、と思う」（３０代女性）など、スッピンでいてほしいと伝えることで、女性を安心させるパターンです。「『俺にだけは素顔見せて』と言われたい」（２０代女性）と、「秘密の共有」のニュアンスに心躍らせる場合もあるようです。
【５】「スッピン『も』いいね」と、メイクしていてもしていなくても、高く評価する。
「『メイクしてるとキレイ系で、スッピンはかわいい系』とか、どっちも褒めてほしい」（１０代女性）というように、メイク後も素顔も両方認められたいのが多くの女性の本音です。スッピン「も」という言い回しは、控えめながら強い賞賛をにおわせ、好印象です。
【６】「眉毛ないじゃん！」と、見たままの状態をからかう。
「明らかに大違いなのに『ぜんぜん変わらないね』と言われると腹が立つ」（３０代女性）というように、その場しのぎのトークは逆効果です。「『俺もスッピンなんだよね』とボケてくれたら◎」（２０代女性）といった上級ワザを期待する声も寄せられています。
【７】メイクしていないことを明かされて、初めて「スッピンだったの？」と驚く。
「『言われるまでわからなかった！』みたいな反応だとうれしい」（２０代女性）といった意見です。「やっぱりスッピンは恥ずかしい」（２０代女性）と考える女性は少なくないため、状況によっては、本人がその話題を持ち出すまで、様子を見たほうが無難です。
【８】「肌キレイだねー」と、素肌の美しさを褒める。
「手入れをがんばった甲斐がある」（２０代女性）というように、日ごろの努力を自負する女性には、特に効果的な言葉です。男性の想像以上に自分の皮膚の状態を気にしている女性は多いので、「スッピンの肌」を褒めると、意外なほど喜ばれることがあります。
参考になりそうなコメントはありましたか？ 相手の女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「好印象を与える一言」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】「俺はスッピン派だな」と、あえてスッピンがいいと宣言する。
「『どっちもかわいいけど、スッピンに一票』と言われてホッ…」（２０代女性）、というように、男性の前で素顔をさらすことは、女性にとって一種の賭けです。あえてスッピンをより高く評価することで、女性の気持ちを解きほぐし、絆を深めるきっかけになる場合もあります。
「愛情たっぷりのまなざしで見つめられたらたまらない」（２０代女性）など、「好きだからこそ、スッピンをもっと見たい」という男性の熱意に、喜びを覚えるという意見です。とはいえ「興味本位でジロジロ見るのはＮＧ」（２０代女性）なので、気を付けましょう。
【３】「いつもと全然変わらないね」と、メイクによる変化が少ないことに感心する。
「薄化粧を心がけている」（２０代女性）という女性にとって、化粧の有無で変化が少ないという感想は「素顔も、メイクの腕前も褒められたということ」（２０代女性）だと受け止められるようです。ナチュラルメイク派の女性には、歓迎されるコメントではないでしょうか。
【４】「俺の前ではそれでいてよ」と、スッピンの受け入れを表明する。
「彼の前では無理をしなくていいんだ、と思う」（３０代女性）など、スッピンでいてほしいと伝えることで、女性を安心させるパターンです。「『俺にだけは素顔見せて』と言われたい」（２０代女性）と、「秘密の共有」のニュアンスに心躍らせる場合もあるようです。
【５】「スッピン『も』いいね」と、メイクしていてもしていなくても、高く評価する。
「『メイクしてるとキレイ系で、スッピンはかわいい系』とか、どっちも褒めてほしい」（１０代女性）というように、メイク後も素顔も両方認められたいのが多くの女性の本音です。スッピン「も」という言い回しは、控えめながら強い賞賛をにおわせ、好印象です。
【６】「眉毛ないじゃん！」と、見たままの状態をからかう。
「明らかに大違いなのに『ぜんぜん変わらないね』と言われると腹が立つ」（３０代女性）というように、その場しのぎのトークは逆効果です。「『俺もスッピンなんだよね』とボケてくれたら◎」（２０代女性）といった上級ワザを期待する声も寄せられています。
【７】メイクしていないことを明かされて、初めて「スッピンだったの？」と驚く。
「『言われるまでわからなかった！』みたいな反応だとうれしい」（２０代女性）といった意見です。「やっぱりスッピンは恥ずかしい」（２０代女性）と考える女性は少なくないため、状況によっては、本人がその話題を持ち出すまで、様子を見たほうが無難です。
【８】「肌キレイだねー」と、素肌の美しさを褒める。
「手入れをがんばった甲斐がある」（２０代女性）というように、日ごろの努力を自負する女性には、特に効果的な言葉です。男性の想像以上に自分の皮膚の状態を気にしている女性は多いので、「スッピンの肌」を褒めると、意外なほど喜ばれることがあります。
参考になりそうなコメントはありましたか？ 相手の女性のタイプによって、ほかにもさまざまな「好印象を与える一言」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）