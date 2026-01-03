2025年9月6日、19歳の誕生日当日、秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまの成年式が行われた。成年式は男性皇族だけが行う重要な儀式で、1985年11月30日、父の秋篠宮さま以来、じつに40年ぶりとなった。

秋篠宮悠仁親王殿下の誕生

この日午前、悠仁さまは皇居・宮殿「春秋の間」で儀式のハイライトである「加冠の儀」に臨んだ。裾の長さが6メートルもある未成年者用の装束「闕腋袍(けつてきのほう)」姿で、頭には「空頂黒幘(くうちょうこくさく)」という未成年用の黒絹の額当てをしていた。伯父と伯母になる天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻、姉の佳子さまたちが見守る中、宮内庁幹部が悠仁さまの頭から黒絹の額当てを外し、成年用の燕尾纓(えんびのえい)が付いた冠をかぶせた。冠を固定するひも「掛緒(かけお)」をあごの下でしっかりと結び、ひもの両端を和ばさみで「パチン、パチン」と、2度、切り落とす。静寂の中、和ばさみの音だけが鋭く響き渡り、成年皇族、秋篠宮悠仁親王殿下の誕生を告げたのである。

午後は、皇居・宮殿「松の間」で天皇、皇后両陛下にあいさつをする、「朝見の儀」が行われた。燕尾服を着た悠仁さまは天皇陛下に、「（略）成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、これまで賜りました御恩にお報い申し上げたく存じます。ここにお礼を申し上げます」と、感謝と決意を述べた。これに対し陛下は、「成年式を挙げられたことを心からお祝いします。これからは、学業に励まれるとともに、皇族としての務めを立派に果たされるよう願っております」と、励ました。

その後、悠仁さまは、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞(せんとう)御所を訪れ、祖父母にあたる上皇ご夫妻にあいさつしている。夜は、都内のホテルで悠仁さまの私的な祝宴が催され、両陛下や秋篠宮ご一家、それに、上皇ご夫妻らも出席した。



2025年、悠仁さまのお誕生日に際してのご近影 宮内庁提供

悠仁さまは、小さい頃からトンボなどの昆虫が大好きだった。幼稚園時代の悠仁さまは、上皇ご夫妻（当時は天皇皇后両陛下）の住まいである皇居・御所に出掛けて、昆虫採集を楽しんでいた。上皇ご夫妻から、たくさんの虫が見つけられる、草がよく茂っている場所を教えてもらったり、時には一緒に虫を探したこともある。悠仁さまは、幼いころから上皇ご夫妻にとても可愛がられていただけに、立派に成長した孫の晴れ姿を見て、上皇ご夫妻は満足されたことだろう。

悠仁さまがお忍びで一般参賀に

悠仁さまが「朝見の儀」で力強く述べられた「成年皇族としての責務の重さ」について考える上で、ヒントとなりそうな上皇さまのお言葉がある。

今から45年前の1980年2月23日、20歳の誕生日に、天皇陛下の成年式が行われた。この年の8月の記者会見で、上皇さまは、古代中国の思想家、孔子と弟子たちの問答をまとめた「論語」を引き合いに出しながら次のように述べられた。

「（略）論語に『夫子(ふうし)の道は忠恕のみ』という言葉がありますね。この忠というか、誠実、真心といいますか、これは今から二千何百年前にいわれた言葉で、何も新しいことじゃないと思いますけれども、一人一人の人間がそういうことのできる社会ですね。（略）これは皆がつとめて維持していかなければいけないのじゃないかと思う（略）」（『新天皇家の自画像 記者会見全記録』文春文庫）

誠実さと他人を思いやる心こそが、人として生きる上でとても大切なことなのだと、上皇さまは言いたかったのだと思う。悠仁さまにとっても大事な教えだ。

上皇さまは、皇太子時代や天皇としての在位期間中、象徴的行為として、日本全国津々浦々を、上皇后さまと二人三脚で回り、たくさんの国民たちと触れ合ってきた。また、お二人の国際親善の足跡は世界各地にも及んでいる。まさに、「全身全霊をもって象徴の務めを果たした」のである。特に、戦争の犠牲者や大地震、津波などの被災者といった弱者に対し、誠実に寄り添い、深い思いやりの心を持って接してきたのではなかったか。

その上皇さまが退位前最後の「天皇誕生日」となる2018年12月23日、悠仁さまがお忍びで一般参賀に訪れたことがある。当時、悠仁さまは12歳、お茶の水女子大学附属小学校6年生であった。悠仁さまは、訪れた国民と同じ目線で、宮殿・長和殿のベランダに立つ上皇ご夫妻（当時、天皇皇后両陛下）の姿を仰ぎ見たのだ。参賀者の声に応え続けるその姿から、国民と苦楽をともにするとはどういうことなのかを肌で感じとり、多くの学びがあったはずである。

悠仁さまは「象徴天皇の存在につきましては…」

2025年3月に行われた成年皇族としての記者会見で、悠仁さまはこのように語っている。

「象徴天皇の存在につきましては、上皇陛下がお考えになってこられ、天皇陛下が先日の記者会見でおっしゃっていましたように、常に国民を思い、国民に寄り添う姿なのではないかと思います」

現在、悠仁さまは筑波大学1年生であり、しばらくは学業優先で公務にあたられることになる。会見では、秋篠宮さまや二人の姉が海外留学をしていたことにも触れられ、「家族の意見もよく聞いて検討してみようと思います」と海外留学の可能性にも言及されていた。

結婚については「まだ深く考えたことはありません」と述べるにとどまったが、秋篠宮さまと紀子さまの出会いは秋篠宮さまが大学2年生の時である。大学構内の書店で出会われ、秋篠宮さまが仲間と立ち上げたサークルで愛をはぐくまれた。悠仁さまにも運命を変える出会いが待っているかもしれない。

悠仁さまは皇位継承順位第2位で、天皇陛下や秋篠宮さまの次世代の皇室を担う重い立場にある。それだけに、誠実さと思いやりの心を常に忘れず歩み続けてほしい。生涯をかけて、「天皇とは何か？」を問い続け、その答えを見つけてもらいたい。悠仁さまの成年皇族としての歩みは、今、始まったばかりなのだ。

◆このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に掲載されています。

（江森 敬治／ノンフィクション出版）