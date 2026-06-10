5月29日、授業を終えた筑波大学生たちが続々と構内の会場に集まっていた。【写真】5月29日、学園祭でご学友と談笑される悠仁さま。バドミントン用のウエアを着て、肩からラケットは下げていた「この日と翌30日に学園祭の1つ『やどかり祭』が行われました。前夜祭となる29日夕方の放課後から学生たちはステージや出店の準備に追われていました」(筑波大学関係者、以下同)悠仁さまの足元はニューバランスのスニーカー現在、秋篠