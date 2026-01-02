ふくらみのある素材とゆるいフォルム。ニットとはまた違う特有のボリューム感が魅力のスウェット。見慣れたアイテムだからこそ試せる新鮮なスタイリングアイディアで、ラフなスウェットを都会的にシフト。







Vネックスウェットに仕込む「白インナーの使い方」

スウェットをいっそう脱力させるゆったりとしたシルエット、不確かなVネック。すっきり感が残せるうえにバリエーションも多い白インナーを使い、フレキシブルなアレンジを披露。キャッチーな白を選んでも、悪目立ちすることなくフランクな仕上がりを約束。







ゆるさに歯止めをかける「タグのアクセント」

スウェットの高さのあるネックを折ってストリートな雰囲気に。タグをポイントにした白Tで、気の利いたカジュアルが完成。 グリーンスウェット／エイトンステイプルズ 白タグつきロゴT／SEA（エスストア） パンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）







スポーティからレディに代わる「ギャザーフリルのボリューム感」

大げさな甘さを受け止める、グレーの王道スウェット。フードも盛り上げに一役。 パンツは着まわし。グレーフードつきスウェット／シップス エニィ（シップス インフォメーションセンター） 白ギャザーシャツ／hLM（ヒューエルミュージアム ギンザシックス）







ボルドーをシャープに導く「クリアな白シャツの効能」

カレッジカジュアルを彷彿させるボルドーのハーフボタンデザイン。白シャツのコンサバ要素が作用して、マニッシュ方向にシフト。 パンツは着まわし。ボルドースウェット／バナナ・リパブリック 白シャツ／hLM（ヒューエルミュージアム ギンザシックス）







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全16スタイルの一覧】≫「キレイに見えて着回せる」スウェットとテクニック「オシャレが上手くなる」真似しやすい実例集