¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë»Ê²ñ¿ØÀä¶ç¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤ÏÀä¶«¡¡¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¡Ö¤¹¤´¡×¡Ö76ºÐ¤È¤Ï¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£13Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢°¦¤ä¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤òÏ·¼ãÃË½÷¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëÅÔÆâË¿½ê¤Ç¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤¬°ÅÅ¾¡£»Ê²ñÍµÈ¹°¹Ô¤é¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤¹¤ëÃæ¡¢²ñ¾ì³°¤ÎÌë¶õ¤Ë¥í¥´¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¯¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ËÌðÂô¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤òÇ®¾§¡£º²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¢¡ª¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¤Í¡×¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¹ßÎ×¤·¤¿¡Á¤¹¤´¡×¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢76ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬1¿Í¤Ç¥É¡¼¥àËä¤á¤ë¤À¤±¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£