ÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¡Ö¤¢¤Î»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¡¡SNS¤Ç¶áÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë´¶³´¡¡¥É¥Ð¥¤³«ºÅ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤È¶¦¤Ë¼õ¾Þ¡õÅÐÃÅ
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´î¤Ó¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¼°Åµ¤Çº£Ç¯¤Ç16²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ìÁª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¢¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥ÁÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÃæÅì¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÁª¼ê¡¢¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥ÐÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤ÈÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¼õ¾Þ¼Ô23¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅÄ»á¤Ïº£²ó¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ Globe Soccer Awards ¤Ë¤Æ¡¢Career Award ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥ê¡¼¥°¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»ä¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥¡¼¥Ë¡£Èà¤Ï·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤Þ¤À¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢»ä¤ò¿®¤¸¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢Ì´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£