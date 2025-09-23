現地時間９月22日、“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式がパリで開催され、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。デンベレは昨シーズン、公式戦53試合で35ゴール・14アシストをマーク。パリSGの４冠達成の原動力となった。この結果が発表されると、SNS上で次のような声が上がった。 「まあ納得の選出だな」「デンベレが獲ったのは当然だな」「エムバ