国際サッカー連盟(FIFA)は16日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズを開催し、2025年ザ・ベストFIFA男子ベストイレブンが発表された。同ベストイレブンはファン・サポーターとサッカー専門家による審査委員会の投票によって決定。UEFAチャンピンズリーグ(欧州CL)を初制覇するだけでなく、国内3冠を合わせて4冠を達成したパリSGから、男子最優秀選手賞を受賞したFWウスマン・デンベレをはじめ、MFビティーニャ、DFアクラフ・