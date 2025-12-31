»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡Ö²ÈÂ²4¿Í¤Ç5Ëü±ß¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¹þ¤ß¡É¤Ê¤éÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡© Ê¿¶ÑÅª¤ÊÈñÍÑ¤ò³ÎÇ§
¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡È3Ëü±ß°Ê¾å¡É¤«¤«¤ë²ÄÇ½À
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤Ï2021Ç¯¤«¤é²Á³ÊÊÑÆ°À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÊÑÆ°²Á³ÊÂÓ¤¬½¾Íè¤Î4ÃÊ³¬¤«¤é6ÃÊ³¬¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î15Æü¸½ºß¤Î1¥Çー¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î¶â³Û¡ÊÂç¿Í1Ì¾¡Ë¤Ï7900±ß～1Ëü900±ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â²Á³Ê¤¬¹â¤¤Âç¿Í1Ëü900±ß¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¤¬9000±ß¡¢ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¤¬5600±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¤È¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¡ÖÂç¿Í1Ëü900±ß¡ß2Ì¾¡×¤È¡Ö»Ò¤É¤â5600±ß¡ß2Ì¾¡×¤Î¹ç·×3Ëü3000±ß¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¤Î°û¿©Âå¤ä¤ªÅÚ»ºÂå¤Ï¡ÈÊ¿¶Ñ1Ëü±ß～1Ëü5000±ßÄøÅÙ¡É
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ç1Æü¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤Ï1Ëü～1Ëü5000±ßÌ¤Ëþ¤¬28¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç5000～1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬2¡ó¡¢1Ëü5000～2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬20¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¤ª¶â¤òºÇ¤â»È¤¦ÉôÊ¬¤Ï°û¿©Âå¤Ç50¡ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¥°¥Ã¥º¡¦¤ªÅÚ»º¤¬47¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Âå¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤Î¾å°Ì¤Î³ä¹ç¤ò¿ÞÉ½1¡¢¥°¥Ã¥º¡¦¤ªÅÚ»º¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤Î¾å°Ì¤Î³ä¹ç¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
株式会社プラスワン ディズニー1日の予算とディズニーに最もお金を使う都道府県を調査してみた！を基に筆者作成
株式会社プラスワン ディズニー1日の予算とディズニーに最もお金を使う都道府県を調査してみた！を基に筆者作成
»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡×¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡È5Ëü±ß¡É¤ÎÍ½»»¤ÏÂÅÅö¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢°û¿©Âå1¿ÍÅö¤¿¤ê3000±ß»È¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¹ç·×1Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥º¡¦¤ªÅÚ»ºÂå¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê3000±ß»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤µ¤é¤Ë1Ëü2000±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Á°µ¤·¤¿ÄÌ¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Î¹ç·×¤ÏºÇÂç3Ëü3000±ß¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎÁí³Û¤Ï5Ëü7000±ß¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²4¿Í¤Ç5Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤ÏÂÅÅö¤«¡¢¤à¤·¤í¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÊÛÅö¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÛÅö¤ò¥Ð¥Ã¥°¤äÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÆÆþ±à¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñー¥¯³°¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ç»ý»²¤·¤¿ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢°û¿©Âå¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤Î¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¿Í1Ì¾¤¢¤¿¤êºÇÂç1Ëü900±ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¹â¤¤Æü¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¡ÊÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¡Ë¤Ç¤â5600±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤È¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤À¤±¤Ç¹ç·×3Ëü3000±ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°û¿©Âå¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¤ªÅÚ»ºÂå¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç5Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤ÏÂÅÅö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー