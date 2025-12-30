¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¡Ä´°Á´¤ËÈô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¡©¡¡¥ô¥§¥ó¥²¥ë»áÄó¾§¤Î¿·°Æ¤¬ÍèÇ¯¿³µÄ¤Ø
¡¡¸½¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¡¢¼éÈ÷Â¦¤ÎºÇ¸åÊý¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¿ÈÂÎ¤ÎÉô°Ì¡Ê¼ê¤äÏÓ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î°ìÉô¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸µ»Ø´ø´±¤Ç¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼É¾µÄ²ñ(IFAB)¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥ô¥§¥ó¥²¥ë»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾Î¡È¥ô¥§¥ó¥²¥ë¡¦¥ë¡¼¥ë¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·°Æ¤Ï¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎÁª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¡¢¼éÈ÷Â¦¤ÎºÇ¸åÊý¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¶·âÂ¦¤¬¼éÈ÷Â¦¤ò´°Á´¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¹¶·âÂ¦¤Ë¤è¤êÍÍø¤ËÆ¯¤¯¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï2020Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼É¾µÄ²ñ¡ÊIFAB¡Ë¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë¿³µÄ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤ËÍâ·î¤Ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁí²ñ¤Ç¤â¿³µÄ¤µ¤ì¡¢¾µÇ§¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£½µ¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤ÎFIFA¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£Æ±²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸¦µæÃæ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹¶·âÂ¦¤ÏDF¤ÈÆ±¤¸¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢¹¶·âÂ¦¤¬DF¤è¤ê¤â´°Á´¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¤Î¤ßÅ¬±þ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
