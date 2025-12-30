¿¼Ìë2»þ¤Î¿À¼Ò¤Ë"¥¯¥®¤òÂÇ¤Ä²»"¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¸µ¿À¼ç¤¬ÌÜ·â¤·¤¿Ž¢±¯¤Î¹ï»²¤êŽ£¤ò¹Ô¤¦½÷À¤ÎÈá¤·¤¤Æ°µ¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°¶¶·ò¡Ø¿ÀÍÍ¤Ë´ê¤¤»ö¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡ªÌñ½ü¤±¡¦Ìñã±¤¤Âç»öÅµ¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸æ¿ÀÌÚ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡È¼ö¤¤¤ÎÏÎ¿Í·Á¡É
»ä¤ÏÅìµþÀ¾¹Ù¤ÎË¿¿À¼Ò¤Ç¡¢11Ç¯´Ö¡¢¿À¼ç(¤«¤ó¤Ì¤·)¤È¤·¤Æ¿ÀÍÍ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»û±¡¤ä¶µ²ñ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¿´¤ÎÍ«(¤¦)¤µ¤Î¼Î¤Æ¤É¤³¤í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¸ý¤Ë¿À¼Ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¤½¤ì¤³¤½¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»²ÇÒ¤Ë¸«¤¨¡¢¡Ö¿ÀÍê¤ß¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤â¤Ã¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤Ç¤¤´¤È¤ò¼¡¤Ëµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï³Î¤«¡¢¡Ö²Æ±Û(¤Ê¤´¤·)¤Îã±¤¤¡×¤ò´Ö¶á¤Ë¤Ò¤«¤¨¤¿6·î20Æü²á¤®¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸áÁ°5»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢Ä«Ì¸¤ÎÎ©¤Á¹þ¤á¤ë¶Æâ¤ÎÁÝ½ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶Æâ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÝ°(¤±¤ä¤)¤ÎÏ·¼ù¤¬¿ô½½ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¿ÀÌÚ(¤·¤ó¤Ü¤¯)¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°ìËÜ¤ËÏÎ¿Í·Á¤¬ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¢¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í·Á¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¸ÞÀ£Å£(¤´¤¹¤ó¤¯¤®)¡ÊÄ¹¤¤ÂÀ¤¤¿Ë¤Ç¡¢Ìó15¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¡Ë¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ë¤Ï°ì¸«¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¼ö¤¤¤Î¿Í·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌÜÅª¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢»ä¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãú½Å¤Ë¡ÖÂçã±(¤ª¤ª¤Ï¤é)¤¨¤Î»ì(¤³¤È¤Ð)¡×¤ò¤È¤Ê¤¨¡¢¤½¤Î¿Í·Á¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö±¯¤Î¹ï»²¤ê¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢2Æü¸å¤Ë¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Í·Á¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ã¯¤«¤¬¡Ö±¯¤Î¹ï(¤¦¤·¤Î¤³¤¯)»²¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬À²¤ì¤ë¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö±¯¤Î¹ï»²¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼»ÅÊ¤äº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Í¤¿¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¼ö¤¤»¦¤¹¤¿¤á¤Î¼öË¡(¤¸¤å¤Û¤¦)¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±¯¤Î¹ï¡Ê¸½ºß¤Î¸áÁ°2»þº¢¡Ë¤Ë¿À¼Ò¤Ø¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¸ÞÆÁ(¤´¤È¤¯)¡ÊÅ´¤ÎÎØ¡Ë¤ò¤Î¤»¡¢¤½¤³¤Ø¥í¥¦¥½¥¯¤òÅô¤·¡¢¼ê¤Ë¤Ï¸ÞÀ£Å£¤È¶âÄÈ(¤«¤Ê¤Å¤Á)¤ò»ý¤Á¡¢¶»¤Ë¤Ï¶À¤òÄß¤ë¤¹¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê»Ñ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ö¤¦Áê¼ê¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¿Í·Á¤ò¡¢¿À¼Ò¤Î¿ÀÌÚ¤äÄ»µï¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿¿Í¤ÏÅ£¤òÂÇ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÄË¤ß¤À¤·¡¢¤µ¤é¤Ë7ÆüÌÜ¤ÎËþ´ê(¤Þ¤ó¤¬¤ó)¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï»à¤Ì¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º§Ìó¼Ô¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿½÷À
¤³¤Î¡Ö±¯¤Î¹ï»²¤ê¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ÒÌ³½ê¤Î¾®Áë¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢±¯¤Î¹ï»²¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤È±¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Æ¡¢¶Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¦¤é¼ã¤¤¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢¼Â¤ÏËèÄ«¤Î¤è¤¦¤Ë¿À¼Ò¤Ø¤ª»²¤ê¤Ë¤¯¤ë¡¢¶á¤¯¤ÎÇÀ²È¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤ÎÌë¤Ï°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª»²¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤Î½÷À¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏµÞ¤Ë·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¶ì¤·¤¤¶»¤Î¤Ê¤«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤Ïº§Ìó¼Ô¤«¤éÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤¿¤À¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î»öÌ³°÷¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÃË¤Ë¤½¤ì¤ò¤Þ¤ó¤Þ¤È»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»à¤Ë¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ö¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
7Ç¯´Ö¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ª¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢²¿²ó¤â»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤ä¤¬¤Æ»à¤ó¤Ç¤â»à¤ËÀÚ¤ì¤Ê¤¤¼ö¤¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤Î°¥¤ì¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¶ìÇº¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¡ÖÌñã±¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²Æ±Û¤Îã±¤¤¡×¤ò¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ò¼ö¤Ã¤¿¤êº¨¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë°¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ò¼ö¤¤»¦¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤¢¤È¤Ë¤·¤³¤ê¤¬»Ä¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ª¤ª¤è¤½¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçã±¤¤¤È¤¤¤¦¿À»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÂçã±»ì¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê°ú¤¼õ¤±¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¿ÀÍÍ¤Î¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ä¤µ¤·¤¤ÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆóÃË°ì½÷¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í·Á¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Öºá¡×¡ÖãÒ¤ì¡×¡ÖºÒ¤¤¡×¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë
»ä¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¡¢ÐúÑ´»Ò(¤¯¤°¤Ä¤·)¡Ê²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Í·Á¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ë·Ý¿Í¡Ë¤ä¿Í·Á²ó¤·¤¬¡¢èµÁð(¤¯¤°)¤È¤¤¤¦Áð¤ÇÊÔ¤ó¤ÀäÆ¤Î¤Ê¤«¤Ë¿Í·Á¤òÆþ¤ì¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎäÆ¤Ï¡¢¿Í·Á¤ÎÀ¸Ì¿¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ»¤Ê¤ë´ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í·Á¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í·Á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤¬µÛ¤¤¼è¤é¤ì¡¢¿Í·Á¤Ï²ó¤ê½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤°¤¿¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÉñ¤¤½ª¤ï¤ë¤È¿Í·Á¤ÏèµÁð¤ÇÊÔ¤ó¤ÀäÆ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºÆ¤ÓÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¡¢6·î¤È12·î¤Ë¿À¼Ò¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÁÂå(¤«¤¿¤·¤í)¤ËÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÁÂå¤ÇÂÎ¤ò¤Ê¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î·ÁÂå¤¬»ä¤¿¤Á¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤ò°ì¿È¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í·Á¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æºá¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Î®¿ÍÁ¥¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¡Öã±¤¤¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤È¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¸¤±ìÓ¡×¤ÏÀ¤³¦¤Î½¡¶µ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿Í·Á¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤è¤êµ·¼°¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Í´Ö¡ÊÅÛÕ¹(¤Ì¤Ò)¡Ë¤¬¡Öã±Êª¡×¤È¤·¤Æ¿À¤ÎÁ°¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÅÛÕ¹¤ÏÃì¤«²¿¤«¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÀÍÍ¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØÆüËÜ½ñµª¡ÙÅ·ÉðÅ·¹Ä°ì¡»¡ÊÏ»È¬°ì¡Ë¾ò¤Ë¡Öã±Ãì(¤Ï¤é¤¨¤Ä¤â¤Î)¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃì¤Ï¿ÍÃì(¤Ò¤È¤Ð¤·¤é)¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¿Í¤Ó¤È¤Îºá¤äãÒ¤ì¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÅÛÕ¹¤¬¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçã±¤¤¡×¤Î¿À»ö¤Ëã±Ãì¤È¤·¤Æº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÛÕ¹¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¡¢°ì¼ï¤Î¡Ö¥¹¥±¡¼¥×¡¦¥´¡¼¥È¡ÊìÞºá¤ÎÍÓ¡Ë¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤Î¾ï¼±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤à¤´¤¿¤é¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥×¡¦¥´¡¼¥È¤ÏÆüËÜ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î½ô½¡¶µ¤Ë¤âÉáÊ×Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¸Þ·î¤Ë¥µ¥ë¥²¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¼ý³Ïº×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤Îº×¤ê¤ÎÏ»ÆüÌÜ¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¸¤±ìÓ¤òÀÐ¤ÇÂÇ¤Á»¦¤·¤Æ¾Æ¤´þ(¤¹)¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦µ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥Æ¥Í¤Ï¾ô¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿À¿¦¤Ï¡¢Ì±½°¤Î¶ì¤·¤ß¤äÇº¤ß¤òÇØÉé¤¦¡ÖÀ¸¤¤¿¿ÀÍÍ¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸¤±ìÓ¤Ï¡¢¡ÖÂçã±¤¤¡×¤Î·ÁÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ó¤È¤Îºá¤äãÒ¤ì¤äºÒ¤¤¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ½è·º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿À¿¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¿ÀÅÛ(¤·¤ó¤É)¡×¤È¤¤¤¦»áÀ«¤òÌ¾¾è¤ë¸Å¤¤¿À¿¦²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¿À¿¦²È¤¬¡Ö¿ÀÍÍ¤ÎÅÛÎì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿ÀÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÂåÍý¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿À¿¦¤Ï¡¢¿À¤ÎÂåÍý¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿Ì±½°¤ÎÂåÍý¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿À¿¦¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÌ±½°¤Î¶ì¤·¤ß¤äÇº¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÀ¸¤¤¿¿ÀÍÍ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿À¿¦¤ò¡Ö¸æã±»Õ(¤ª¤Ï¤é¤¤¤·)¡×¤È¸Æ¤Ö°ÕÌ£¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»°¶¶ ·ò¡Ê¤ß¤Ä¤Ï¤·¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¿ÀÆ»³ØÇî»Î
1939Ç¯ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¿ÀÆ»Àì¹¶Çî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£±ÊÇ¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¿ÀÆ»Ê¸²½³ØÉôµÚ¤ÓÆ±Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2010Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÀÆ»Ê¸²½¸¦µæ²ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÞÀâ ¿ÀÆ»¤ÎÀ»ÃÏ¤òË¬¤Í¤ë¡ªÆüËÜ¤Î¿À¡¹¤È¿À¼Ò¡Ù¡¢¶¦´Æ½¤¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¿ÀÍÍ¤ÈÊ©ÍÍ»öÅµ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¿ÀÆ»³ØÇî»Î »°¶¶ ·ò¡Ë