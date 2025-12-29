Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド 「Yunth（ユンス）」がポケモンと初のコラボレーション。

ピカチュウデザインの「生VC美白美容液」、イーブイデザインの「生VAダーマ美容液」が登場しています！

Yunth 「生VC美白美容液（ピカチュウスペシャルデザイン）」「生VAダーマ美容液（イーブイスペシャルデザイン）」

発売日：2025年12月18日(木)

販売店舗：全国のバラエティストア

Aiロボティクスのスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」より、人気美容液「生VC美白美容液」と「生VAダーマ美容液」のピカチュウ、イーブイデザインが登場。

スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は、「毎日のスキンケアを、私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛し、自分の気持ちに素直に」という想いから誕生。

“使用期限30秒*”の生ビタミンC（アスコルビン酸）を配合した「生VC美白美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、花開かせるワンステップ上のスキンケアを展開しています。

今回、生ビタミンC*¹配合の「生VC美白美容液」にはピカチュウ、生レチノール*²配合の「生VAダーマ美容液」にはイーブイがデザインされています。

外箱はもちろん、個包装パウチにもさまざまな表情のピカチュウとイーブイが描かれ、開けるたびにワクワクする特別感を楽しめます。

毎日のスキンケアをより楽しい時間にしてくれるだけでなく、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり。

贅沢なスキンケアタイムを、ピカチュウ、イーブイがさらに彩ってくれます。

*1：アスコルビン酸 *2：レチノール油液(ビタミンA 166,667IU/g)(保湿)

「生VC美白美容液［医薬部外品］」（ピカチュウスペシャルデザイン）

価格：3,960円(税込)

容量：1ml×28包

使用方法：洗顔後、スキンケアの一番はじめにお使いください。パウチ1包を清潔な手のひらに取り、全体に馴染ませます。

650万個以上*1の販売実績を誇るYunthブランドの代表アイテム「生VC美白美容液」がピカチュウデザインで登場。

生ビタミンC*2を独自処方で閉じ込めた“使用期限30秒*3”の導入美容液です。

いつでも新鮮な状態で使える個包装パッケージ、高保湿でありながらもベタつかないトロッとしたテクスチャー、有効成分アスコルビン酸(純粋ビタミンC)がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。

パッケージに描かれた、ウインクをするピカチュウがとてもキュートなスペシャルデザインです。

*1 2025年9月末時点 *2 アスコルビン酸 *3 出来立てをフレッシュな状態でご使用いただけるパッケージです。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。

「生VAダーマ美容液［医薬部外品］」（イーブイスペシャルデザイン）

価格：4,950円(税込)

容量：1ml×28包

使用方法：洗顔後、化粧水でお肌を整えた後にお使いください。パウチ1包を清潔な手のひらに取り、全体に馴染ませます。

生レチノール*²配合「生VAダーマ美容液」のイーブイデザイン。

生レチノール*1と有効成分ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合したプレエイジングケア美容液です。

肌荒れを防ぎながら、毛穴の目立ちやシワにアプローチし、弾むようなハリのある肌へ導きます。

とろみのある高浸透*2のみずみずしいテクスチャーで、心地よく使えるのもポイント。

イーブイの可愛らしさが詰まったパッケージに、個包装まで楽しめるイラストをあしらった、心ときめくスペシャルデザインです。

*1 年齢に応じたケア *2 角質層まで

Yunthを代表する2つの美容液が、スペシャルなポケモンデザインで登場する今回のコラボレーション。

Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド 「Yunth（ユンス）」の、「生VC美白美容液（ピカチュウスペシャルデザイン）」」と「生VAダーマ美容液（イーブイスペシャルデザイン）」の紹介でした。

