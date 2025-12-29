大手洋菓子店の不二家が29日、公式サイトを更新。アイドルグループSnow Manが今年いっぱいでブランドキャラクターを卒業することを報告し、感謝の言葉をつづった異例の文面を公開した。

同社が展開するキャンペーン「Smile Switch(スマイルスイッチ)」の公式サイトで、「Thanks to Snow Man!」と題した31日午後6時までの特設ページを開設。お菓子のイラストなどでデコレーションされた明るい雰囲気の文面で「Snow Manの皆さんはLOOKと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました」と報告すると、「2020年9月10日から約5年にわたってブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました」と感謝した。

同社は「Snow Manの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変しく思います。『Smile Switch』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にLOOKとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」と回顧。「そして私たち不二家は、Snow Manの皆さんと作り上げた『Smile Switch』の想いを未来へ広げていきます」と宣言した。

さらに「これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったSnow Manの皆さんを引き続き応援してまいります」と表明。「改めて、5年間本当にありがとうございました。当社一同、Snow Manの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます」と記載された。また歴代のビジュアルも公開された。

これに対し、メンバーも反応。佐久間大介はXで「不二家さん、本当に楽しい思い出をありがとうございました」と笑顔の絵文字を添えて感謝し、「最後までよろしくお願いします!!!!!!」とブランドキャラクター“完走”を誓った。

同社からの誠意と愛情あふれるメッセージが話題となり、Xのトレンドでも「不二家さん」が1位に。「こんな丁寧に契約が満了することあるんだ」「こんなに愛のある契約終了のお知らせ見たことがない」と、驚きや感激のコメントが相次いだ。