台湾の美容企画会社「メイルータ」は、電子機器製造企業「ペガトロン」と共同開発した1台7役の多機能美顔器「LUNELIA Beauty Device Pro(ルネリア ビューティーデバイスプロ)」を2025年11月24日に日本で発売。日本国内での販売は日鹿株式会社が担う。

【写真】 “月のように、静かに美しく。”をコンセプトにした美顔器ブランド「LUNELIA」

半導体分野で培われた技術力と、美容分野での知見をかけ合わせることで、日々のスキンケアを短時間かつ効率的に行える美顔器を目指した。

台湾発の美容企画会社と半導体メーカーが共同開発した、1台7役の多機能美顔器「LUNELIA Beauty Device Pro」


「LUNELIA Beauty Device Pro」は、「CLEAN(クリーン)」「BOOST(ブースト)」「HYDRA(ハイドラ)」「GLOW(グロー)」「COOL(クール)」の5つのモードを搭載し、高周波(RF)、電気パルス(EP)、微電流(EMS)、イオン(ION)、赤色・青色LED、温熱、冷却の7つの機能を1台に集約している。ナイトケア向けのフルプランは約12分、デイリーケア向けのクイックプランは約5分と、忙しい毎日の中でも無理なく取り入れやすい設計だ。多機能でありながら操作はシンプルで、手に取りやすい価格帯と高級感のあるデザインを両立している点も特徴となっている。

■開発・発売背景

開発背景には、美顔器市場の二極化がある。高価格で多機能なモデルと、機能を絞ったコンパクトモデルが主流となるなか、両者の利点を併せ持つ製品を目指した。半導体メーカーならではのペガトロンの技術力を駆使し、短時間かつ簡単な操作でケアができる一方、肌のケアに必要な機能はしっかりと搭載。デザイン面では、90以上のデザインアワード受賞実績を活かし、シンプルでエレガントな外観に仕上げている。

■ブランドコンセプト

ブランド「LUNELIA(ルネリア)」は、“月のように、静かに美しく。”をテーマに掲げる。忙しい日々の中でも、自分自身を取り戻す静かな時間を大切にしたいという想いから生まれた台湾発の美顔器ブランドだ。美しさは飾ることより、整うことから生まれるという考えのもと、日常に寄り添う存在を目指している。

■製品特徴

「LUNELIA Beauty Device Pro」の主な特徴は以下の通り。

クレンジング

微細な動きとイオンケアにより汚れを浮かせ、洗顔後の肌をすっきりと整える。

ハリと引き締め

心地よい電気刺激で引き締まったハリのある印象へ。フェイスケアの仕上がりをシャープに導く。

赤色/青色LED

赤色はつややかで明るい印象に、青色はすこやかさを保つケアをサポートする。

電波RF

やわらかな温感とクールモードにより肌を整え、化粧品がなじみやすい状態へと導く。

モード表示イメージ


使用方法は、目的に応じて2つのプランが用意されている。フルプランは約12分「CLEAN」「BOOST」「HYDRA」「GLOW」「COOL」の5ステップ構成で、夜のしっかりケアに適している。

一方、クイックプランは、「HYDRA」「GLOW」「COOL」の3ステップで構成され、所要時間は約5分。朝のお手入れやメイク前など、短時間でケアを済ませたい場面に適している。

クイックプラン約5分とフルプラン約12分。ライフスタイルに合わせて選べるケア工程


■使用プロセス

■フルプラン

フルモード約12分の5ステップケアは、夜のお手入れやしっかりケア向けの仕様。

1：CLEAN

ディープクレンジング(約3分)

微細な動きとケア機能により、肌を清潔でなめらかな状態へ整え、次のケアがなじみやすい状態に導く。

「CLEAN」モードによるディープクレンジングのイメージ


2：BOOST

ハリと引き締めケア(約2分)

心地よい温感と電気刺激で肌を引き締め、ハリのあるいきいきとした印象を目指す。

「BOOST」モードのハリと引き締めケア。RFとLEDによる温感アプローチで、肌を引き締める


3：HYDRA

うるおいと弾力肌ケア(約3分)

美容液の角質層までの浸透をサポートし、うるおいと弾力感のある印象へ。

「HYDRA」モードによる潤いと弾力肌ケア。角質層までの浸透をサポートする


4：GLOW

集中うるおいケア(約2分)

イオンの働きにより美容液などのなじみを促し、しっとりとうるおいを感じる手触りに整える。

「GLOW」モードの集中潤いケア。イオン機能により美容液のなじみを高め、しっとりとした肌印象へ導く


5：COOL

クールダウンケア(約2分)

ひんやりとしたクールモードで肌を落ち着かせ、すっきりと引き締まった印象に整える。

温感ケア後にクールダウンを行う「COOL」モード。肌をすこやかに整える


■クイックプラン

「HYDRA」「GLOW」「COOL」の3ステップ構成。所要時間は約5分。朝のお手入れやメイク前の使用を想定した仕様となっている。

■製品概要

製品名：LUNELIA Beauty Device Pro(ルネリア ビューティーデバイスプロ)

カラー：ベージュ、ブラック

価格：4万9800円

発売日：2025年11月24日

販売チャネル：公式サイト、Amazon、Qoo10

メーカー名：ペガトロン(和碩聯合科技股分有限公司)

ブランド企画：メイルータ(美陸達股份有限公司)

日本国内販売会社：日鹿株式会社

多機能と手軽さを両立した美顔器は、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添う存在だ。自分を整える時間を、取り入れてみてはいかがだろうか。

