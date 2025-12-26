【サーティワン】フレーバー総選挙2025 No.1「ラブラブポーションサーティワン」期間限定発売、ランキング5位までの人気フレーバーが発表
B-R サーティワン アイスクリームは、2025年12月27日(土)から期間限定で、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」を発売する。
2025年3月に実施された「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」において、投票総数58万票超の中から1位に選ばれた「ラブポーションサーティワン」がパワーアップして登場する。価格はシングル･レギュラーサイズで420円(税込)。販売期間は2025年12月27日から、なくなり次第終了。
◆ラブラブポーションサーティワン
価格:シングル･レギュラーサイズ 420円(税込)
ラブポーションサーティワン
ホワイトチョコレートとラズベリーアイスクリームを組み合わせ、ラズベリーソース入りのハート型菓子をアクセントにしたフレーバー。従来のチョコレートビッツをミニハート型菓子に変更し、ハート型菓子をたっぷり使用することで、愛をテーマにした仕様にパワーアップした。
ラズベリーソース入りの大きなハート型菓子に加え、少しビターで小さくかわいらしいミニハート型菓子を使用。ラブポーションサーティワンならではの味わいはそのままに、ハート尽くしの見た目と食感を楽しめる。
販売期間:2025年12月27日(土)から
※なくなり次第終了
※店内飲食･持ち帰りともに同一の税込価格
※一部店舗では価格が異なる〈サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025ランキングベスト5〉
1位 ラブポーションサーティワン
ラズベリーとホワイトチョコの魅惑的な味わいにハートを加えたフレーバー
ラブポーションサーティワン
2位 バーガンディチェリー
チェリーのアイスクリームに豊かな食感のチェリー果肉が入ったフレーバー
バーガンディチェリー
3位 コットンキャンディ
ポップな見た目と甘くてやさしいわたがし味のアイスクリーム
コットンキャンディ
4位 ジャモカアーモンドファッジ
2種の豆をドリップしたコーヒーアイスクリームにチョコレートとアーモンドがマッチ
ジャモカアーモンドファッジ
5位 ストロベリーチーズケーキ
クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーリボンがマッチ
ストロベリーチーズケーキ