【サーティワン】フレーバー総選挙2025 No.1「ラブラブポーションサーティワン」期間限定発売、ランキング5位までの人気フレーバーが発表

B-R サーティワン アイスクリームは、2025年12月27日(土)から期間限定で、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」を発売する。

2025年3月に実施された「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」において、投票総数58万票超の中から1位に選ばれた「ラブポーションサーティワン」がパワーアップして登場する。価格はシングル･レギュラーサイズで420円(税込)。販売期間は2025年12月27日から、なくなり次第終了。

〈商品概要〉

◆ラブラブポーションサーティワン

価格:シングル･レギュラーサイズ 420円(税込)

ラブポーションサーティワン

ホワイトチョコレートとラズベリーアイスクリームを組み合わせ、ラズベリーソース入りのハート型菓子をアクセントにしたフレーバー。従来のチョコレートビッツをミニハート型菓子に変更し、ハート型菓子をたっぷり使用することで、愛をテーマにした仕様にパワーアップした。

ラズベリーソース入りの大きなハート型菓子に加え、少しビターで小さくかわいらしいミニハート型菓子を使用。ラブポーションサーティワンならではの味わいはそのままに、ハート尽くしの見た目と食感を楽しめる。

販売期間:2025年12月27日(土)から

※なくなり次第終了

※店内飲食･持ち帰りともに同一の税込価格

※一部店舗では価格が異なる

〈サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025ランキングベスト5〉

1位 ラブポーションサーティワン

ラズベリーとホワイトチョコの魅惑的な味わいにハートを加えたフレーバー

ラブポーションサーティワン

2位 バーガンディチェリー

チェリーのアイスクリームに豊かな食感のチェリー果肉が入ったフレーバー

バーガンディチェリー

3位 コットンキャンディ

ポップな見た目と甘くてやさしいわたがし味のアイスクリーム

コットンキャンディ

4位 ジャモカアーモンドファッジ

2種の豆をドリップしたコーヒーアイスクリームにチョコレートとアーモンドがマッチ

ジャモカアーモンドファッジ

5位 ストロベリーチーズケーキ

クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーリボンがマッチ

ストロベリーチーズケーキ