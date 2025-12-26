G1有馬記念28日に発走

中央競馬の一年の総決算、第70回のG1有馬記念は28日、中山芝2500メートルを舞台に争われる。25日には枠順も決定し、ムードも高まってきた。35年前の1990年、アイドルホースの感動ラストランにファンは酔いしれた。

稀代のアイドルホース、オグリキャップのラストランとなった90年の有馬記念は、17万人を超える観衆が中山競馬場を埋めた。

90年5月の安田記念は武豊とのコンビで快勝したが、岡潤一郎が手綱をとった宝塚記念は2着。増沢末夫が騎乗した天皇賞・秋は6着、ジャパンカップは11着と大敗した。

引退レースとなった有馬記念では、4走ぶりに武豊が騎乗。凄まじい熱気の中、ゲートが開くとオグリキャップは気持ちよさそうに中団を追走した。

残り800メートルを切って徐々にポジションを上げると、直線では大歓声の中、先頭へ。迫るメジロライアンを封じ込め、ラストランを飾った。

当時21歳9か月だった武豊はゴール後、左手でガッツポーズ。興奮のあまり「右手を上げた武豊」と伝えたテレビ実況も逸話として残っている。

武豊は有馬記念の史上最年少制覇と史上最年長制覇（54歳9か月）をダブルで保持。今年はメイショウタバルとのコンビで、歴代単独最多となる5勝目を目指す。



（THE ANSWER編集部）